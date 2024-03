Llamativa ausencia de los Mohedano en el entierro del primo 'favorito' de Rocío Jurado

Duros momentos para la familia Jurado tras el fallecimiento, este martes, de José Antonio Jurado Domínguez, uno de los primos más cercanos a Rocío Jurado y hermano de Manuel Jurado, presidente durante años de la Asociación Cultural Rocío Jurado 'La más grande'. Precisamente era el club de fans de 'La más grande' quien anunciaba la triste pérdida de una de las personas que estuvo siempre al lado de la chipionera y una constante tanto en su vida como en la del resto de miembros de su familia, como Amador y Gloria Mohedano, Rosa Benito, Rocío Carrasco, o José Ortega Cano y Gloria Camila. Una muerte a la que la cuñada de Rocío Jurado no tardaba en reaccionar, dedicándole un emotivo mensaje de despedida a José Antonio Jurado en sus redes sociales. "Hoy la alegría llega al cielo, risas aseguradas. Aunque aquí has dejado mucho dolor" publicaba muy afectada. El primo más cercano a la cantante de 'Como una ola' ha sido enterrado este jueves en el cementerio de San José de Chipiona -donde reposan los restos mortales de la inolvidable chipionera- y para sorpresa de propios y extraños ninguno de los familiares mediáticos de Rocío se han acercado a la localidad gaditana para dar su último adiós a este miembro tan querido de su familia. Ni siquiera Amador Mohedano, que reside a pocos metros, se ha dejado ver el la despedida a su primo, convirtiéndose en la ausencia más sonada. Tampoco su hermana Gloria, su sobrina Gloria Camila -que quería mucho al fallecido-, ni Rocío Carrasco, que a pesar de su ruptura total con sus tíos y sus hermanos, siempre mantuvo una relación muy estrecha con los primos no mediáticos de su madre.