La Reina Letizia, oda a la primavera en Gandía con su traje rosa más romántico y sus pendientes de margaritas

Tercera y última cita de la semana para la Reina Letizia, que de nuevo acompañada por el Rey Felipe VI -no ha protagonizado ningún acto en solitario en los últimos días- se ha desplazado hasta Gandía, Valencia, para presidir la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2023, que reconocen la investigación científica y el mérito de aquellos investigadores españoles que realizan una labor destacada en campos científicos de relevancia internacional. Y si en sus apariciones el lunes -en el homenaje por el 20 aniversario de los atentados del 20M con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo-, y el miércoles -en su encuentro en el palacio de La Zarzuela con una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)- ha apostado por looks sobrios en tonos oscuros al recuperar su vestido azul marino con escote lágrima de Carolina Herrera que tiene igual en rojo, y el favorecedor pantalón verde botella de talle alto combinándolo con mocasines de plataforma, hoy ha dado la bienvenida a la primavera, ¡con un look sencillamente perfecto! A pesar de que quedan todavía unos días para decir adiós al invierno, la Reina Letizia no ha dudado en hacer una oda a la estación más florida del año rescatando el traje más romántico y dulce de su vestidor. Un dos piezas de Hugo Boss en un delicado rosa pastel que estrenó en septiembre de 2023, compuesto por su pantalón tipo culotte con cinturón a juego, y una blazer larga con solapas amplias. Un traje con el que ha confirmado que el rosa continúa siendo uno de sus nuevos colores fetiche, y que ha combinado acertadamente con un precioso top blanco bordado de artesanía canaria -que le vimos por primera vez en su visita a las zonas afectadas por el volcán de La Palma hace justo dos años-, y unos salones destalonados de tacón sensato de Carolina Herrera en el mismo tono que su conjunto. Y, como colofón a un outfit que nos ha enamorado, Doña Letizia ha escogido sus pendientes vintage más sorprendentes y originales. Unas piezas de nácar en forma de margarita de la joyería Yanes que ha lucido al recoger su long bob detrás de la oreja, dejándonos ver a la perfección el broche de oro a esta oda a la primavera con la que la Reina nos ha dado una nueva lección de moda.