La ONU anuncia la "reubicación temporal de parte del personal" de Haití

La jefa de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH), María Isabel Salvador, ha anunciado este miércoles la "reubicación temporal de parte del personal" que se encuentra en el país caribeño, debido a la situación de seguridad y la escalada de la violencia en los últimos días, que ha obligado a dimitir al primer ministro, Ariel Henry. "Estamos reconfigurando nuestra presencia sin dejar de estar plenamente comprometidos. La ONU ha autorizado la reubicación temporal de parte del personal reclutado internacionalmente desde Haití, mientras que otro personal humanitario y de crisis llegará al país", ha explicado. Salvador ha remarcado que la seguridad del personal nacional y sus familias "es una prioridad", por lo que la misión está "explorando todas las opciones" para los trabajadores que brindan ayuda humanitaria crítica para salvar vidas "en medio de condiciones terribles". En este sentido, la jefa de la BINUH ha indicado que, "a la luz del creciente desafío logístico para viajar dentro y fuera de Haití", la ONU está estableciendo un puente aéreo que "garantizará la entrega fluida de ayuda humanitaria y servicios" y "facilitará el movimiento" del personal. PRIMERA SALIDA DE BARCO DE PUERTO PRÍNCIPE El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, ha anunciado además en rueda de prensa que un primer barco ha podido salir de Puerto Príncipe hacia el puerto de Miragouane con OCHO camiones cargados con medicamentos y suministros médicos para el sector sanitario de la zona. Esto se produce después de que la Unión Europea haya evacuado a todo el personal de su Embajada en Haití hacia "un lugar seguro fuera del país" debido al "dramático deterioro" de la seguridad, según anunció el lunes el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció esta semana en un discurso a la nación su dimisión en medio de la ola de violencia que ha escalado en los últimos días. El Gobierno actual se mantendrá hasta el nombramiento de un nuevo Consejo Presidencial de transición. La oleada de violencia en Haití, que se ha cebado con los aeropuertos en un momento en el que el jefe de Gobierno se encontraba de visita oficial a Kenia, obligó al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia y un toque de queda tras una fuga masiva de presos de las dos principales cárceles de la capital, Puerto Príncipe Uno de los grandes líderes criminales del país, Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue', lanzó un órdago al primer ministro, a quien amenazó con sumir al país en una "guerra civil" si no presentaba su dimisión en un contexto de caos absoluto dado el dominio de las bandas sobre Puerto Príncipe y alrededores, consolidado tras el magnicidio en 2021 del presidente Jovenel Moise. Henry llegó al poder en julio de 2021, dos días antes del asesinato de Moise, por lo que no llegó a ser investido en el cargo. En un discurso antes de asumir la jefatura del Gobierno haitiano, pidió unidad política y un gabinete de consenso, si bien no hay un calendario electoral acordado, lo que ha generado indignación entre la población.