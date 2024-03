La Justicia de Japón confirma que el veto al matrimonio homosexual es inconstitucional

Un tribunal de segunda instancia de Japón ha confirmado que el hecho de que el matrimonio entre personas del mismo sexo carezca de reconocimiento legal es inconstitucional, en una sentencia que avala otra dictada ya en 2021 y que supone un paso más para los derechos de la comunidad LGTBI en el país asiático. Este tema ha sido motivo recurrente de denuncias y sentencias en estos últimos años, pero el de este jueves es el primer fallo dictado por un Tribunal Superior, el de Sapporo, informa la agencia Kiodo. Tres parejas de Hokaido habían presentado su caso y, aunque no han recibido la indemnización que reclamaban, el tribunal sí ha coincidido con ellos en catalogar de inconstitucional el veto al matrimonio igualitario. También este jueves, el Tribunal de Distrito de Tokio ha determinado al término de otro proceso que el hecho de que las parejas homosexuales no tengan forma de acceder a los mismos derechos que las heterosexuales implica privarlas de "una parte esencial de su identidad personal" Respondía a ocho demandantes que también reclamaban cada uno al Estado un millón de yenes (cerca de 6.200 de euros) en concepto de daños, si bien el tribunal no ha accedido a este extremo. Sí ha planteado que el Parlamento tiene "muchas opciones" para adoptar algún tipo de legislación al respecto y solventar una discriminación que, en su caso, no cree que sea a día de hoy inconstitucional. El Gobierno sostiene que la Carta Magna reconoce de manera implícita que un matrimonio es únicamente la unión entre un hombre y una mujer: el artículo 24 establece que debe basarse en "el consentimiento mutuo de las partes de ambos sexos". Esta tesis se ha topado en estos últimos años con una sucesión de sentencias que han sido especialmente celebradas por el colectivo LGTBI, que recuerda que esa misma Constitución también prohíbe la discriminación.