La Casa Blanca desea una "pronta recuperación" a la princesa de Gales

La Casa Blanca ha deseado este miércoles una "pronta recuperación" a la princesa Catalina de Gales, que se sometió a un cirugía abdominal en enero y cuya falta de apariciones públicas desde entonces ha alimentado las especulaciones sobre su estado de salud. "Le deseamos una pronta recuperación. Ha pedido privacidad. Su familia ha pedido privacidad. Y desde luego que vamos a respetar eso", se ha limitado a declarar la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre durante una rueda de prensa. La portavoz, al ser preguntada sobre si el mandatario estadounidense se ha puesto en contacto con Reino Unido sobre su situación, ha reconocido que no ha "hablado de Catalina con el presidente". Esta semana la esposa del príncipe Guillermo ha protagonizado la más reciente polémica de la Casa Real británica al difundir el Día de la Madre su primera fotografía desde la operación. No obstante, cinco agencias de información tuvieron que retirar la imagen al constatar que estaba editada. Tras ello, se disculpó públicamente por "cualquier confusión" derivada de la fotografía familiar, en la que aparecía con sus tres hijos. "Como muchos fotógrafos aficionados, a veces pruebo con la edición. Espero que todo el mundo haya tenido un feliz día de la madre", manifestó. A la princesa, de 42 años, se la pudo ver este lunes saliendo de Windsor junto al heredero al trono, a bordo de un vehículo y rumbo al lugar donde se celebraba una ceremonia religiosa con motivo del Día de la Commonwealth. Catalina no ha asistido al acto, pero la Casa Real ha aclarado que tenía una reunión privada.