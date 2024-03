Jugadoras del Club Apademar abandonan un partido tras los "insultos machistas" de rivales masculinos

El Club Deportivo Apademar de Córdoba ha denunciado públicamente por redes sociales que las jugadoras de uno de sus equipos de fútbol, en un partido disputado el pasado fin de semana, "recibieron insultos machistas por parte de chicos del equipo rival", aunque, "lamentablemente, el colegiado no pudo escucharlos, abandonando éstas el terreno de juego sin querer continuar el encuentro". Así lo ha señalado el club en un comunicado desde su perfil oficial en Facebook, avanzado al periódico digital 'Cordópolis' y en el que ha expresado que su "principal preocupación era mostrar" su "apoyo máximo" a las chicas afectadas. Por ello, el club ha manifestado su "absoluto rechazo a los insultos recibidos" por sus jugadoras "la pasada jornada", al igual que su "apoyo incondicional" a las mismas, tras recordar que "desde hace muchos años, se ha apostado por con equipos mixtos desde categorías tempranas, contando cada año con varias jugadoras en las categorías inferiores". Además, desde "principios del año 2000" el club ya "contaba con equipo femenino senior", y "hoy en día apostamos firmemente por el sistema mixto de formación", mediante el que "chichas y chicos se forman paralelamente en este deporte, integrando en ellos los valores de respeto e igualdad entre mujeres y hombres". "Es por ello --prosigue el comunicado-- que no vamos a dejar pasar esta ocasión, en la cual nuestras jugadoras recibieron insultos machistas por parte de chicos del equipo rival. Lamentablemente el colegiado no pudo escucharlos, abandonando éstas el terreno de juego sin querer continuar el encuentro". El Club Deportivo Apademas ha resaltado también que "es deber todos los clubes, técnicos y deportistas fomentar el respeto e igualdad, no solo entre mujeres y hombres, sino entre todas las personas que hoy en día integran la sociedad, como firmemente la RFAF ha apoyado el fútbol femenino", concluyendo el club su comunicado reiterando el apoyo a sus jugadoras, "a todas y cada una de las que integran nuestro club, así como al fútbol femenino en general".