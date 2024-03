Joan Laporta: "Eduard Romeu ha sido clave en el rescate del Barça"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que el hasta ahora vicepresidente económico del club blaugrana Eduard Romeu, que ha anunciado su dimisión por motivos laborales, ha sido "clave" en el "rescate" de la entidad, en su recuperación económica y en la puesta a punto de un plan de viabilidad que debe ayudar a reflotar al club. "El agradecido a Eduard soy yo, y mis compañeros de Junta, por su capacidad humana. A nivel de Barça ha sido la persona clave en el rescate económico del Barça. Es de justicia decirlo. Y con tu sentimiento 'culer', es un activo que te llevas de aquí. Has sido importante y clave en la recuperación económica de la entidad, con un trabajo extraordinario en el plan de viabilidad", aseguró Laporta en una comparecencia compartida con Romeu, sin preguntas, en el Auditori 1899. Pese a que Laporta reconoce que todavía queda trabajo por delante en el área económica, asegura que Romeu se va con los deberes hecho. "Todavía queda trabajo por hacer pero sí, te vas con el trabajo hecho. Y si te necesitamos, tendremos tu apoyo y consejo, seguro. Es muy importante haber dejado de tener esos 200 millones anuales de pérdidas, y has sido clave en ello también", reconoció. "En el Barça se trabaja en equipo y las funciones de Eduard serán asumidas por el área de economía y finanzas. Eduard deja este ámbito del club bajo control, cosa que es de agradecer. Toma esta decisión por razones personales y laboral, y le llevará a tener más notoriedad en su cargo porque el Barça te expone a la opinión pública de un modo feroz. El club tiene una dimensión pública muy potente par todos, por lo bueno y por lo no tan bueno, pero no malo. Porque nunca es malo servir al club de tu corazón", aportó el presidente. Desveló, además, cómo fue el momento en que Romeu pidió irse. "Cuando me comentó su decisión me pidió que se lo pusiera fácil. Por la amistad que tenemos, tenía que respetar su voluntad. Y quería seguir en el Barça vinculado a la Fundació FCB y así será, porque entre otras cosas es muy seguidor del Barça Genuine", anunció. "Comunicamos esta noticia, a todos nos hubiera gustado que Eduard no tuviera que haber tomado esta decisión. Ha sido así porque es una necesidad vital y personal que tiene, aceptada la dimisión y contento porque ha hecho un trabajo extraordinario. Ha sido clave en el rescate del club, en el plan de viabilidad y en la recuperación económica", resumió el dirigente blaugrana. Además, reiteró que todavía tendrán a Eduard Romeu cerca. "Tendremos su apoyo y gozaremos de su consejo. Se va con el trabajo hecho y deja un área de economía y finanzas con capacidad ahora de asumir tus responsabilidades y seguirá vinculado a la Fundació FCB. Te tendremos siempre muy presente en el Barça, que continúa siendo tu casa y este será siempre tu proyecto y tendrá éxito, del que serás partícipe como una de las personas clave en este éxito", concluyó Laporta. Eduard Romeu fue nombrado por Joan Laporta vicepresidente del Área Económica del equipo catalán en marzo de 2021 tras su elección como nuevo presidente y fue el responsable de idear las conocidas 'palancas' que ayudaron a sanear la debilitada economía del club. A finales de enero, fue nombrado presidente de la comisión de auditoría de la renovable gallega EiDF, tras su experiencia en Audax, como vicepresidente, al lado del empresario José Elías, uno de los avaladores de Laporta.