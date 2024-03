Isa Pantoja se alegra de que su madre retome su vida social

Isa Pantoja está saboreando uno de los momentos más especiales después de que su marido, Asraf Beno, volviese a casa tras su paso por 'GH VIP', pero lo cierto es que las polémicas les acompañan. Su madre biológica ha aparecido de nuevo en los medios de comunicación asegurando que vendrá a España en mayo y que desea tener un acercamiento con su hija. Sin embargo, la colaboradora de televisión ha hecho oídos sordos a estas declaraciones de su madre biológica, a la que nunca ha querido conocer porque su referente en todos los aspectos es Isabel Pantoja, aunque ahora no tenga trato con ella. De esta manera, le vuelve a cerrar la puerta a entablar una relación con ella. Por otro lado, le hemos preguntado por las imágenes que pudimos ver hace unas semanas en la revista Lecturas de su madre junto con su amiga Mariló, y nos ha comentado que "sí" se alegra de que esté retomando su vida social poco a poco y que el recuerdo que tiene de esta amiga es de "buena gente la verdad, tengo recuerdos de ella desde hace tiempo y me alegro de que esté saliendo". Aunque, a pesar de lo que siempre se ha comentado en los medios de comunicación, Isa sostiene que su madre sí que hace vida social, lo único que no siempre es captada por los objetivos de los profesionales: "Ella hace eso también, entiendo que sea novedoso, pero es así". Ahora que su madre está saliendo de Cantora, aprovechábamos el momento para preguntarle a la colaboradora si le gustaría tener un acercamiento con ella y lo cierto es que nos ha llamado especialmente la atención la contundencia con la que nos ha respondido: "No". De esta manera, parece que madre e hija seguirán sin mantener contacto... al menos, por el momento.