Este invierno es el más cálido de la serie histórica en España y la primavera seá más calurosa y en Canarias más seca

Este invierno en España es el más cálido de la serie histórica y le sucederá una primavera será más calurosa de lo normal y en Canarias será más seca, según ham avanzado los portavoces de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Ruben del Campo y Cayetano Torres. Concretamente, Del Campo ha apuntado que este invierno de 2023-2024 empata con el de 2019-2020, con una temperatura media en el conjunto del país 1,9ºC más alta de lo normal registraron una temperatura 1,9ºC por encima del promedio normal. En cuanto a precipitaciones, el portavoz de AEMET ha detallado que se ha tratado de un invierno "normal", con e 170,5 litros por metro cuadrado de media en la España peninsular, un 10% por debajo del promedio de referencia. En todo caso, ha subrayado es que las lluvias se han repartido de manera muy desigual: ha llovido bastante más de lo habitual en Galicia, en zonas del centro y del oeste peninsular, pero poco en el área mediterránea, donde "no ha llegado a la cuarta parte del promedio". El invierno en Canarias ha sido muy seco, con 36,6 litros por metro cuadrado de media un 28% de lo normal y seco en Baleares, con 118,8 litros por metro cuadrado, un 66% de lo normal. También ha apuntado que la única zona de España que ha salido "muy por los pelos" de la sequía de larga duración ha sido "la cuenca de acumulación del Tajo, que está al límite". El invierno comenzó con un diciembre muy seco; enero tuvo carácter normal y febrero fue más lluvioso de lo normal. En este sentido, la AEMET apunta que las precipitaciones ayudaron a paliar en parte la sequía meteorológica en las cuencas de acumulación del noroeste del país. Sin embargo, continuaba esta situación al finalizar el invierno en la mayor parte de la vertiente mediterránea, puntos del Cantábrico y ambos archipiélagos. Si bien Del Campo ha advertido sobre el "acelerón que está tomando el cambio climático", diciendo que "cuatro de las últimas siete estaciones han sido las más cálidas", el portavoz de AEMET ha puntualizado que todavía no puede "afirmar ni desmentir" que el hecho de que llueva menos se deba al calentamiento global: "Hay una tendencia a inviernos más secos". ¿Y EN SEMANA SANTA? La AEMET no se aventura por el momento a hacer predicciones para Semana Santa. Del Campo ha destacado que la Semana Santa "cae muy mal" para hacer predicciones y que de todos modos, faltando diez días para el Domingo de Ramos avanzar un escenario en concreto es "ciencia ficción". Por su parte, Torres ha avisado de que hay una "altísima probabilidad" de que el trimestre de abril, mayo y junio sea muy cálido, "especialmente" en Baleares, Levante, la Cornisa Cantábrica y en el Litoral Andaluz. Las predicciones del organismo no pueden asegurar si el trimestre va a ser más seco, normal o húmedo en general en toda España excepto en el caso de Canarias, donde hay una mayor probabilidad de que sea más seco de lo normal. Con respecto al siguiente trimestre, Torres ha señalado que el verano será "más cálido" en España "y prácticamente en toda Europa, en el Atlántico Norte, en el norte de África, en todo el Mediterráneo". Sobre las precipitaciones, el jefe de comunicación de AEMET ha apuntado que en verano las lluvias son "muy escasas" en la Península Ibérica y que aunque se diese un verano húmedo eso no serviría para aumentar unas reservas hidrológicas "esquilmadas, especialmente en el Levante, en la Autestia de Andalucía".