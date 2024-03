Espartaco, Patricia Rato y su hija Alejandra despiden emocionados al empresario sevillano Ramon Ybarra

La muerte de Ramón Ybarra Valdenebro a los 59 años en la madrugada del pasado 3 de marzo a causa de un infarto fulminante ha sido un durísimo golpe para todos aquellos que conocían al empresario sevillano, perteneciente a una de las familias más queridas de la capital andaluza y fundador de los populares autobuses turíticos descapotables de color rojo, City Sightseeing, que hoy están presentes en más de 120 ciudades de todo el mundo. Y como no podía ser de otra forma, numerosos rostros conocidos quisieron dar su último adiós a Ramón y arropar a su familia en este durísimo e inesperado trance. José María Michavila, que mantenía una estrecha amistad con el fallecido desde hace años -de hecho fue quien le presentó a su actual mujer, Alejandra Salinas- llegaba muy afectado al cementerio de San Fernando, donde el empresario fue enterrado en la más estricta intimidad. "Era una grandísima persona y nos ha dejado muchísimo amor. Una pérdida muy dolorosa, muy inesperada. Un hombre en plena alegría de la vida, pero no podemos sino dar gracias a Dios por haberlo tenido en nuestra vida" ha reconocido emocionado. Muy discreto, el abogado ha evitado pronunciarse sobre el regreso a la vida pública de Genoveva Casanova, con la que mantuvo una relación entre 2014 y 2016, cuatro meses después de sus imágenes con Federico de Dinamarca. Un silencio por el que también ha optado el hijo de la mexicana y Cayetano Martínez de Irujo, Luis, que ha asistido al entierro acompañado por unos amigos y se ha limitado a sonreír cuando le hemos preguntado cómo está sobrellevando su madre la presión mediática tras su reaparición. También Juan Antonio Ruíz 'Espartaco' acudió a la cita sin poder esconder la tristeza en su rostro por la pérdida de un gran amigo para él. Junto a su hija Alejandra -que fue madre de su primera hija en abril de 2023 junto a Tito Novales- el diestro solo tuvo palabras bonitas para Ramón al que recordará siempre. "Se ha ido un amigo grande, con un corazón extraordinario y al cual le tendremos siempre en nuestro corazón. Ha sido inesperado totalmente" ha explicado. El diestro, orgulloso de su hija mediana, Isabella, que ha 'debutado' en sociedad en el reciente Festival de Cine de Málaga -"está muy guapa y lo importante es que esté feliz con lo que haga" ha afirmado- ha coincidido en el entierro con su exmujer Patricia Rato y el actual marido de la socialité, Javier Moro, que no dudaron en desplazarse a Sevilla para despedir a su gran amigo. Además de los antes mencionados, también pudimos ver encabezando el cortejo fúnebre a Rafa Medina y a la mujer de Miguel Báez 'El Litri', Casilda Ybarra, devastada junto a su padre Antonio Ybarra tras esta desoladora e inesperada pérdida de uno de los miembros más carismáticos de su familia.