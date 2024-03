ERC avisa que tras la amnistía debe haber referéndum y Junts subraya que la ley "sólo pasa página de la represión"

Esquerra Republicana y Junts han avisado este jueves al Gobierno de que la aprobación de la Ley de Amnistía es tan sólo un primer paso de su camino hacia la independencia. En concreto, ERC ha subrayado que tras esta norma debe llegar la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, mientras que Junts ha dejado claro que con esta iniciativa "sólo se pasa página de la represión". Así lo han señalado en el debate sobre el dictamen de la ley en el Pleno del Congreso la ponente de ERC, Pilar Vallugera, y el de Junts, Josep María Cervera, quienes han exhibido sintonía en sus discursos un día después de la convocatoria de las elecciones catalanas para el próximo 12 de mayo. En concreto, Vallugera ha asegurado que la Ley de Amnistía vuelve a poner a los independentistas "en condiciones de hacer frente al siguiente paso" para la resolución del conflicto político catalán: "el ejercicio del derecho de autodeterminación", que su formación no va a "dejar de reclamar". NO ES SUFICIENTE "La amnistía era condición de posibilidad pero no suficiente, seguiremos en el camino de la liberación nacional por los conductos democráticos, pacíficos, cívicos y dialogados", ha enfatizado la diputada de ERC. De su lado, Cervera se ha dirigido expresamente al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, para dejarle claro que "la única página que se pasa con la Ley de Amnistía es la de represión". "Ninguna más", ha aseverado el diputado de Junts. Además, los portavoces de ERC y Junts han coincidido en rechazar que la Ley de Amnistía sea una norma hecha "a medida" de los independentistas. Así, Cervera ha pedido a quienes difunden esa tesis que "dejen de confundir" porque, desde su punto de vista, se trata de un texto hecho "a medida de la represión" que, ha denunciado, se ha ejercido con "multas, espionaje, jueces, juicios, sentencias, terrorismo, inhabilitaciones, cárcel, exiliados" y hasta un "rey a medida". PARA QUIENES PUSIERON EL CUERPO En la misma línea, Vallugera ha recalcado que lo fue "desmedida" fue la actuación del Estado porque en el procés no "hubo delitos ni golpes de Estado". Además, ha hecho hincapié en que esta ley "es para la gente que puso el cuerpo no para quienes, con nombres y apellidos, pueden liderar un partido porque nosotros ya sabemos a qué nos exponemos", ha defendido Vallugera. La diputada de ERC ha dado por hecho que habrá jueces que presenten cuestiones prejudiciales y de inconstitucionalidad pero ha incidido en que eso no será óbice para que la ley se aplique y que esas consultas no tengan que extenderse "necesariamente" a los casos de todas las personas beneficiadas por la amnistía. De su lado, Cervera ha aprovechado su intervención para sacar pecho del plante de Junts en la anterior votación de la ley en el Pleno porque, según su relato, ha permitido aprobar una "amnistía integral que no deja a ningún independentista fuera y que es de aplicación inmediata". También ha destacado que ahora la norma incluye a los condenados por el Tribunal de Cuentas se adapta a los estándares europeos y al Derecho Internacional e incorpora las recomendaciones de la Comisión de Venecia gracias a un informe que paradójicamente propició el PP. PNV PIDE A FEIJÓO QUE ALLANE EL CAMINO CON CATALUÑA El portavoz de Justicia de Bildu, Jon Iñarritu, se ha congratulado de la aprobación de lo que considera una "norma excepcional, pero justa", y de que haya una mayoría que tenga claro que el conflicto catalán deberá resolverse por la vía política. Además, se ha afanado en afear las "incoherencias" en las que, a su juicio, ha incurrido el PP en relación con Cataluña, por ejemplo rechazando hace tres años unos indultos que, según ha trascendido de fuentes 'populares' ahora estarían dispuestos a conceder, con condiciones a Puigdemont. "¿En qué quedamos?", se ha preguntado, para concluir que en todo este proceso el PP "ha ido de farol". También Mikel Legarda, del PNV, se ha mostrado convencido de que la norma "consolidará la normalidad en Cataluña" como ya pasó con los indultos y la reforma del Código Penal, tras un 'procés' desembocó en penas "desproporcionadas" y en una "persecución obsesiva" contra Cataluña que fueron gestionados con "impaciencia, intransigencia y errores básicos de todos". Legarda también se ha dirigido al PP de Alberto Nuñez Feijóo para invitarle a allanar el camino con Cataluña y no sólo "sobremesa de una comida", en referencia a los contactos de los 'populares' con Junts. Desde el BNG, Néstor Rego ha destacado que, aunque esta ley sea para Cataluña no sólo representa la voluntad de esta comunidad, sino también el anhelo de otros territorios de avanzar en la democratización y de apostar por la resolución de los conflictos políticos por la vía política. También sostiene que con ella se abre paso el reconocimiento de la existencia de las diferentes naciones que, según el BNG, hay dentro del Estado.