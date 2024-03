El PSOE sostiene que no hay conflicto de interés porque Begoña Gómez no es directiva, empleada ni asesora de Air Europa

El PSOE considera que la denuncia presentada en la víspera por el PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses por el rescate a Air Europa es solo un intento de desacreditar al jefe del Ejecutivo e intoxicar a la ciudadanía y defiende que su mujer, Begoña Gómez, no es ni directiva, ni empleada ni asesora de la aerolínea. El PP presentó una denuncia contra Sánchez ante esta oficina por no inhibirse en la votación del Consejo de Ministros que aprobó un rescate millonario a esta compañía, "dados los vínculos de naturaleza económica y profesional" de su mujer con Air Europa, según indicaron los populares. Según fuentes socialistas, Gómez no ha sido directiva, ni asesora ni ha ejercido funciones de administración (ni siquiera es empleada) de la empresa en cuestión, y por tanto, según sostienen, no cabe aplicar el artículo de la ley que cita el PP en su denuncia. "Dada la claridad de la norma, es evidente que se trata de una instrumentalización espuria de la Oficina de Conflicto de Intereses para los intereses de un partido político", subrayan. El PSOE considera que se trata de un nuevo intento de desacreditar al Gobierno y acusa al PP de utilizar una instancia de la administración pública para tratar de "confundir a la ciudadanía, manipular la realidad y jugar a la mentira con el único objetivo de atacar al presidente". NO TIENE RECORRIDO JURÍDICO En la misma línea señalan que el PP sabe que este asunto no tiene ningún recorrido jurídico y por tanto se trata de una "utilización malintencionada" de una institución "ejemplar" como la Ofician de Conflicto de Intereses con la intención de "intoxicar a la opinión pública". "La norma es absolutamente clara y determina que la obligación de abstención en el caso de un familiar exige que dicho familiar ocupe un puesto directivo, de asesoramiento o de administración en la empresa sobre la que se decide, no hay ninguna obligación de hacerlo en ningún otro caso". Según apuntan, así lo dispone el artículo 11, en su letra f, de la Ley 3/2015. Además, señalan que ya hay una denuncia de un ciudadano anónimo en términos similares que los apuntados por el PP "y no se ha admitido al carecer de base jurídica absolutamente". Indican además que el PP presenta esta denuncia "a sabiendas de que la ley se cumplió estrictamente" y consideran que si se trasladase a la Justicia podrían terminar condenando a los 'populares' por "mala fe". "Es una pérdida de tiempo y de recursos de una institución pública", remarcan. REUNIÓN DE GÓMEZ CON AIR EUROPA Los señalamientos contra Begoña Gómez parten de varias informaciones de medios de comunicación que señalan que la mujer de Sánchez mantuvo reuniones con responsables de la aerolínea en las mismas fechas en las que se aprobó el rescate público. A este respecto, fuentes de la dirección del PSOE, señalan que esas informaciones "se quedan en la puerta" de las reuniones y no revelan lo que se habló dentro, que a su juicio es la clave. Por tanto consideran que no hay indicios para sostener que hubo un comportamiento irregular y explican las reuniones debido a que en ese momento había un patrocinio de la empresa a un instituto académico que en ese momento presidía Gómez.