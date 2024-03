El Primer Congreso de Turismo Sostenible abordará el impulso de un nuevo modelo turístico en Iberoamérica

El Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE) reunirán en Cancún (México) a expertos y representantes del sector privado y público de 22 países iberoamericanos para celebrar el Primer Congreso de Turismo Sostenible, Inclusivo y Justo entre los días 20 y 21 de marzo de 2024. La agenda del congreso se centrará en temas cruciales, como las alianzas público-privadas para impulsar un modelo más sostenible de turismo, los destinos resilientes y estrategias para mitigar impactos no deseados de la actividad turística, y el desarrollo del talento y empleabilidad justa e inclusiva. En el corazón de Iberoamérica, el turismo ha sido más que una industria. Ha sido un reflejo de vitalidad social, atrayendo a visitantes de todo el mundo y generando oportunidades económicas, especialmente para la juventud. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 y las crisis económicas de los últimos años han planteado desafíos sin precedentes, destacando la necesidad de un enfoque más sostenible, inclusivo y justo en el sector. En respuesta a estos desafíos, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, con el respaldo del gobierno del Estado de Quintana Roo, la alcaldía de Benito Juárez y en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), llevarán a cabo el Primer Congreso de Turismo Sostenible, Inclusivo y Justo. SOLUCIONES INNOVADORAS Este encuentro reunirá a líderes empresariales, responsables políticos, expertos y representantes de organizaciones internacionales para discutir y proponer soluciones innovadoras para un turismo más sostenible, resiliente y enfocado en las personas. "Más que un Congreso, este encuentro abre una línea de trabajo para el espacio iberoamericano en el que el mundo empresarial y el sector público tienen mucho por hacer juntos", ha explicado el secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Narciso Casado. La agenda del congreso incluirá mesas de trabajo ágiles, paneles de expertos y conferencias inspiradoras, centrándose en temas cruciales como la necesidad de alianzas público-privadas para impulsar un modelo más sostenible de turismo, los destinos resilientes y estrategias para mitigar impactos no deseados de la actividad turística, y el desarrollo del talento y empleabilidad justa e inclusiva. Este evento no solo será un espacio para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, sino también una oportunidad para establecer alianzas estratégicas y promover un diálogo constructivo entre los sectores público y privado, impulsando cambios positivos en el sector turístico, asegurando que además de un motor económico, sea un eje de desarrollo sostenible. "En uno de los países más relevantes del mundo como México, compartir las experiencias y aprendizajes es relevante como inspiración para el resto de Iberoamérica" ha señalado la directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona.