El PP registra su denuncia contra Sánchez y espera que la Oficina de Conflicto de Intereses actúe con "objetividad"

El PP ha presentado este jueves su denuncia contra el jefe el Ejecutivo, Pedro Sánchez, por los "vínculos" de su mujer con Air Europa y ha asegurado que espera que la Oficina de Conflicto de Intereses actúe "con criterios de independencia y objetividad, aunque dependa de un Ministerio", en este caso del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, según han señalado fuentes 'populares'. En su escrito, que ha registrado vía telemática, el PP solicita que se inhabilite al presidente del Gobierno "entre 5 y 10 años" por "no abstenerse" en el rescate de Air Europa, una compañía que, según apunta el PP, "tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez". Los 'populares' quieren que la Oficina de Conflictos de Intereses determine la responsabilidad del presidente del Gobierno en el caso de que no se hubiera ausentado o inhibido de los Consejos de Ministros del 3 de noviembre de 2020 y del 16 de marzo de 2021 que tomaron decisiones favorables a una compañía que tenía esas relaciones con su esposa. ANTE EL "SILENCIO" DE SÁNCHEZ Y SU INTENTO DE "EMBARRAR" El PP ha señalado que esta denuncia se produce después de "las infructuosas solicitudes de explicaciones" al presidente del Gobierno del que, según el partido, solo han obtenido "su silencio" y "sus intentos de embarrar la vida política". "Si no quiere rendir cuentas ante los españoles, tendrá que hacerlo ante la Administración", han añadido En el supuesto de acreditarse que el presidente del Gobierno no se ausentó o no se inhibió en esos Consejos de Ministros, el PP dice que estarían ante una infracción grave" tipificada en la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado con una sanción de imposibilidad de ocupar un puesto de alto cargo durante un período de entre cinco y diez años". RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR LA ESPOSA DEL PRESIDENTE En la denuncia, el PP solicita además a la Agencia Tributaria, a los órganos gestores de la Seguridad Social y a los servicios públicos de empleo la información de que disponga para determinar la naturaleza de la relación jurídica que existía entre el Instituto de Empresa y Begoña Gómez, así como de las retribuciones percibidas por la esposa del presidente. Asimismo, el PP pide dar traslado a la Fiscalía, en caso de que existieran indicios de que pudiera haberse incurrido en responsabilidad penal, de la documentación que obre en su poder "dada la vinculación de alguna de las empresas reseñadas en los hechos" del escrito. ESPERA QUE NO PASE COMO "EN EL CIS DE TEZANOS O EN LA FISCALÍA" El PP confía en que la Oficina de Conflictos de Intereses "actúe con criterios de independencia y objetividad, aunque dependa de un Ministerio", según han señalado fuentes del partido tras registrar su denuncia. "Esperamos, además, que esta Oficina no se guíe de los mismas actitudes proteccionistas y sectarias en favor del Gobierno como el que, lamentablemente, ya rige en el CIS de Tezanos o en la Fiscalía General del Estado, por citar tan solo dos ejemplos", han añadido las mismas fuentes.