El jefe negociador de Países Bajos recomienda la formación de un Gobierno extraparlamentario

El jefe negociador Kim Putters, elegido para facilitar las negociaciones de cara a la formación de un gobierno de coalición en Países Bajos, ha concluido en un informe que no es posible pactar un gabinete minoritario con apoyo sostenible y que, por tanto, es preferible la creación de un Ejecutivo extraparlamentario. Las cuatro formaciones que estaban en conversaciones, el ultraderechista Partido de la Libertad (PVV), el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) del primer ministro saliente Mark Rutte, el Nuevo Contrato Social (NSC) y el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB), tendrán ahora que negociar los principales puntos del programa político. El acuerdo marco deberá incluir unas bases sobre cómo las partes colaborarán entre sí, que ya han dado su visto bueno a esta 'hoja de ruta'. En el informe, entregado al presidente de la Cámara de Representantes, Martin Bosma, recomienda también que el gabinete esté compuesto en su mayoría por tecnócratas, con y sin vínculos con la política, según ha recogido la cadena NOS En concreto, los temas que más fricción generan entre las partes tienen que ver, fundamentalmente, con asilo y migración, así como con finanzas y seguridad. Si bien por el momento no está claro quién podría ser el primer ministro, esta opción deja fuera al líder del ultraderechista PVV, Geert Wilders, que ya abrió la puerta en la víspera a no ocupar el cargo. El Parlamento de Países Bajos nombró a Putters como segundo negociador tras una primera ronda que fracasó ante el "complejo" panorama político en el país, en el que Wilders se proclamó vencedor en las pasadas elecciones de noviembre, con 37 escaños. En un primer momento, el NSC, partido clave de centro-derecha para lograr una coalición, se abrió a la posibilidad de pactar con el PVV si abandonaba algunas de sus políticas más extremas, relacionadas con la migración, si bien más tarde puso fin a esas aspiraciones. El socialdemócrata Frans Timmermans, candidato de la coalición Izquierda Verde y quien quedó en segundo lugar en los comicios, tampoco tuvo fácil recabar apoyos. Países Bajos celebró en noviembre del año pasado unas elecciones anticipadas debido a la caída del Gobierno de Rutte, que sigue en funciones a la espera de que fructifique un acuerdo para nombrar a su sucesor.