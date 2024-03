El fiscal del distrito de Manhattan no descarta retrasar hasta 30 días el juicio contra Trump por soborno

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no descarta retrasar hasta 30 días la fecha del juicio contra el expresidente estadounidense Donald Trump por el caso de presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, programado para el próximo 25 de marzo. "No nos oponemos a un aplazamiento como medida de precaución y para asegurar que el acusado tenga tiempo suficiente para revisar los nuevos materiales", ha indicado la oficina en un comunicado recogido por la cadena NBC News. La oficina se refiere a la reciente entrega por parte de los fiscales federales de decenas de miles de folios relacionados con la investigación. Los abogados de Trump solicitaron un retraso de 90 días en el juicio para revisar todo el material. El magnate fue imputado por más de una treintena de cargos por el posible pago secreto de 130.000 dólares (más de 120.000 euros) a Clifford para que guardase silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que ambos habrían mantenido en el pasado y que Trump siempre ha negado. Los pagos en sí no suponen una ilegalidad, pero sí la forma en que los habría efectuado Trump, con la mediación de su entonces abogado Michael Cohen, ya que ocultó los desembolsos a través del conglomerado empresarial del magnate en un momento clave, previo a las elecciones en que se impuso a la demócrata Hillary Clinton.