EEUU restringe visados "por socavar una paz sostenible" mediante corrupción en Sudán del Sur

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este miércoles restricciones de visados a ciertos individuos de Sudán del Sur a los que acusa de "socavar o impedir una paz sostenible mediante corrupción que alimenta el conflicto" en el país más joven del mundo, tras declarar su independencia en 2011. "Casi trece años después de declarar su independencia, Sudán del Sur sigue siendo un Estado precariamente frágil acuciado por la inseguridad y al pobreza. Los líderes de la nación siguen sin mostrar la voluntad política necesaria para crear las condiciones necesarias para una paz sostenible, la gobernanza democrática, el Estado de derecho y la prosperidad del pueblo sursudanés", ha declarado el portavoz de Estado, Matthew Miller. En este sentido, ha señalado que, como todavía no han demostrado la voluntad política de establecer un entorno propicio para la celebración de elecciones libres y justas, previstas para diciembre de 2024, "los líderes de todos los partidos comparten la responsabilidad de este fracaso". "La corrupción generalizada perpetúa el sufrimiento y, directa e indirectamente, apoya el conflicto, socavando así el progreso que los sursudaneses imaginaron cuando declararon su condición de Estado", ha afirmado, al denunciar "la acumulación de las riquezas del país por parte de las élites, a expensas de la paz del país y del bienestar general", según reza un comunicado. Miller ha remarcado que Washington "mantiene su compromiso de apoyar las expectativas de paz, democracia, Derechos Humanos y un Gobierno que utilice los recursos públicos para el bien común, largamente insatisfechas por el pueblo sursudanés". Sin embargo, ha aclarado que estas medidas están dirigidas a personas específicas, y no al pueblo o al Gobierno sursudanés, en el marco "del compromiso de Estados Unidos de apoyar las aspiraciones de Sudán del Sur de combatir la corrupción, fortalecer la democracia y el Estado de derecho, y vivir en paz". CALENDARIO ELECTORAL Este anuncio tiene lugar después de que la Comisión Nacional Electoral dijera que ya ha preparado el calendario de los comicios, si bien la institución mantendrá una reunión antes de hacer público el cronograma, que será el momento en el que las autoridades informarán sobre cuándo comenzará el registro para votar. "Hemos entregado el presupuesto electoral al gobierno (de transición), así como las actividades electorales, que también las hemos entregado a las autoridades", ha declarado George Lemi, portavoz de la autoridad electoral a la emisora de radio sursudanesa Eye Radio. El Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), el principal grupo opositor y antiguo grupo rebelde, anunció que boicoteará las elecciones previstas para diciembre argumentando que no se están cumpliendo las cláusulas del acuerdo de paz de 2018. El presidente sursudanés, Salva Kiir, ha asegurado en varias ocasiones que las elecciones se celebrarán a tiempo esta vez, tras varios aplazamientos por los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz, firmado por él y por el líder del SPLM-IO y ahora vicepresidente primero del país, Riek Machar.