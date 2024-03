EEUU no ve "indicios" de que Rusia se esté preparando para usar un arma nuclear en Ucrania

La Casa Blanca ha afirmado este miércoles que no ve "indicios" de que Rusia se esté preparando para usar un arma nuclear en Ucrania, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, asegurara que Moscú "está preparado desde el punto de vista técnico" para una guerra nuclear, si bien no se ha planteado hasta la fecha este tipo de armas en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha señalado que "Putin estaba reafirmando la doctrina nuclear de Rusia", cuya retórica "ha sido imprudente e irresponsable durante todo este conflicto", y ha reiterado el apoyo estadounidense a Ucrania "mientras defiende a su pueblo y su territorio soberano de la agresión rusa". "No hemos visto ninguna razón para replantear nuestra propia postura (sobre las amenazas) nucleares, (...) ni ningún indicio de que Rusia se esté preparando para utilizar un arma nuclear en Ucrania", ha declarado durante una rueda de prensa. Putin afirmó además que es importante que Rusia mantenga su capacidad para defenderse ante cualquier tipo de amenaza. "Nadie nos tendrá en cuenta si no podemos defendernos. Las consecuencias serían catastróficas para el Estado ruso", explicó antes de anunciar que el Ejército se desplegará cerca de la frontera con Finlandia tras su entrada en la OTAN. Asimismo, manifestó que hay países que "están endureciendo su política hacia Rusia y adoptando medidas extremas", incluido el envío de personal militar a Ucrania, mientras que ha incidido en que Moscú está dispuesto a unas negociaciones de paz con Ucrania, siempre y cuando "estén fundamentadas en la realidad".