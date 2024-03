EEUU destruye cuatro drones y un misil tierra-aire localizados en zonas de Yemen controladas por los hutíes

El Ejército de Estados Unidos ha informado este miércoles de que ha destruido cuatro sistemas aéreos no tripulados (UAV) y un misil tierra-aire de los rebeldes hutíes en ataques contra zonas de Yemen controladas por la insurgencia. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha indicado que estos bombardeos han tenido lugar al "determinar que estas armas presentaban una amenaza inminente para los buques mercantes y de la Armada estadounidense en la región". Asimismo, ha señalado mediante un comunicado que los hutíes han lanzado un misil balístico antibuque entre las 02.00 y las 16.50 horas (hora local), si bien no ha impactado a ninguna embarcación y no se han notificado heridos ni daños. "RETRÓGADO COMPORTAMIENTO CRIMINAL" El viceministro de Exteriores de las autoridades instauradas por los hutíes, Husein al Ezi, ha indicado que "Estados Unidos y Reino Unido son hostiles" hacia ellos porque defienden a su pueblo y su soberanía, "rechazando la injusticia, la opresión y los crímenes contra civiles en Gaza". "Nuestro problema con ellos no tiene solución excepto que abandonemos nuestra humanidad y aplaudamos el crimen, lo cual es imposible; o que ellos abandonen su retrógado comportamiento criminal", ha afirmado. Por su parte, Abdusalam Salá, portavoz de los rebeldes, ha reiterado este jueves que "la posición de Yemen es firme" y "continuará" del "lado de Gaza hasta que cese la agresión israelí, se levante el asedio y entre la ayuda en toda la Franja". "Yemen no abandonará esta posición, que considera una responsabilidad religiosa, humanitaria y moral que requiere que cada musulmán y persona libre en este mundo gane por Gaza", ha manifestado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la citada ofensiva, al tiempo que han amenazado con atacar buques estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos contra Yemen.