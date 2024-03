Aitana, primeras palabras sobre su reconciliación con Sebastián Yatra

¿Se han reconciliado Aitana y Sebastián Yatra? Tres meses después de su ruptura, ¡todo apunta a que sí! Y es que a pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente ni han dejado ninguna pista en sus respectivas redes sociales, los rumores no han dejado de aumentar en los últimos días. Todas las alarmas se encendieron cuando los cantantes fueron pillados en Islandia a finales de febrero por un internauta. Un inesperado reencuentro que no sería el único, ya que se rumorea que ambos celebraron San Valentín en un exclusivo restaurante de Madrid. Y como no hay dos sin tres, hace unos días habrían sido vistos de la mano por el aeropuerto londinense de Heathrow, un gesto de cariño definitivo para sus fans, que ya dan por hecha su reconciliación. Sin embargo, otros creen que Aitana y Yatra han pasado del amor a la amistad y sus recientes escapadas estarían relacionadas no con una segunda oportunidad a su noviazgo, sino con una posible colaboración musical. Por parte de los protagonistas, silencio absoluto, ya que si no confirmaron en su día su relación cuando su amistad dio paso al amor tras la ruptura de la triunfita con Miguel Bernardeau en diciembre de 2022, todo apunta a que tampoco van a hacerlo ahora si es cierta esta reconciliación. Mientras el cantante de 'Energía bacana' está en Nueva York como él mismo ha publicado en su Instagram, Aitana ha retomado sus compromisos profesionales en nuestro país y este miércoles las cámaras de Europa Press la han sorprendido abandonando una reunión de trabajo. Y aunque no ha querido confirmar ni desmentir su reconciliación con Yatra, se ha mostrado de lo más sonriente y simpática con la prensa. "Muchas gracias, que tengáis un buen día. Os mando un beso grande. Gracias" ha exclamado feliz, dejando claro que si la cara es el espejo del alma, ¡ella está encantada!