Summer Game Fest 2024 se celebrará el 7 de junio

El evento sobre videojuegos Summer Game Fest será el escaparate de nuevos anuncios y otras noticias del sector un año más el próximo 7 de junio. Summer Game Fest está organizado por el también creador de The Game Awards, Geoff Keighley, y se celebrará ante el público en el YouTube Theater en Los Angeles (Estados Unidos), el 7 de junio. También habrá una retransmisión que podrá seguirse 'online' wn directo, como ha confirmado la organización este miércoles en una publicación en X (antigua Twitter). La quinta edición de este encuentro no competirá este año con la feria E3, veterana del sector, que el año pasado se despidió de los jugadores después de más de dos décadas en funcionamiento. Summer Game Fest acogió el año pasado el anuncio de un nuevo videojuego de la saga Prince of Persia de Ubisoft, The Lost Crown. También de John Carpenter's Toxic Commando, de Focus Games, y SandLand, de Bandai Namco y basado en el manga de Akira Toriyama, entre otras novedades.