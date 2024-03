Sánchez reivindica la solidaridad de la ciudadanía para poner fin a la pandemia: "Era España entera remando a una"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado la "solidaridad" de la ciudadanía española para poner fin a la pandemia, un "logro colectivo" que se consiguió porque "era España entera remando a una, dando una lección única de patriotismo". Así se ha pronunciado en la sede del Instituto Cervantes, en un acto que ha conmemorado el cuarto aniversario de la declaración del Estado de alarma para afrontar la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, bajo el título 'El día en que empezamos a vencer'. Durante el mismo, el presidente ha reconocido que aquella comparecencia del 14 de marzo de 2020 fue "la más difícil" en el ejercicio de su responsabilidad como presidente del Gobierno por las "consecuencias sociales, económicas, y de plano filosófico y moral", si bien ha defendido en todo momento su puesta en marcha porque "fue fundamental para doblegar la curva". "A la hora de adoptar decisiones tan duras como el confinamiento, se nos pide convencer a la sociedad de que es proporcional lo que estamos haciendo y de que la razón está de nuestro lado. De que estamos en el lado correcto de la historia. De que merece la pena el enorme esfuerzo", ha proclamado Sánchez. En este sentido, ha reiterado que, a partir de ese día, España "empezó a vencer". "Con decisiones muy duras, con la confianza en la ciencia y con un comportamiento ejemplar, la sociedad entera derrotó a la pandemia y reforzamos nuestra convicción de que un buen sistema público de salud es la inversión más segura", ha señalado el presidente. LA RESPUESTA DE EUROPA Sánchez también ha puesto en valor la respuesta "eficaz, coordinada y solidaria" de Europa ante la crisis sanitaria, con la compra conjunta de vacunas como ejemplo paradigmático, "a diferencia de lo que ocurrió durante la crisis financiera". Precisamente, en relación con las vacunas, Sánchez ha destacado que, durante la crisis sanitaria, se reforzó la confianza en el saber experto y en la ciencia. "Este país le debe mucho a la ciencia", ha apostillado, para reiterar que España "va a continuar apostando por la ciencia" a través de la inversión. Rememorando las primeras vacunaciones en España, Sánchez ha destacado como "uno de los logros" del Sistema Nacional de Salud que los primeros en obtener la inmunización "no eran aquellos que tuvieran más recursos económicos, sino los más expuestos y los más vulnerables". "Dimos un paso al frente para hacer de España una referencia no solamente europea, sino mundial, en la tasa de vacunación", ha incidido. LA GENERACIÓN "DE LA VICTORIA" Durante su discurso, Sánchez ha tenido unas palabras de agradecimiento a los jóvenes, que ha personificado en la gimnasta Inés Bergua, de 20 años, que estaba presente en la sala. Bergua competirá en los Juegos Olímpicos de París, pero, durante 2020, se vio obligada a dejar en suspenso el deporte de élite debido a la pandemia. "Tu victoria también es el del conjunto de la sociedad. Algunos os llaman la generación de cristal, y yo creo que no tienen ni la más remota idea de lo que hablan, porque sois la generación que supone la victoria", ha expresado. En el acto han estado presentes el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Sanidad, Mónica García; la exministra de Sanidad, Carolina Darias, y el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, entre otros.