(Previa) Los Hispanos quieren y deben ir a París vía Granollers

La selección española masculina de balonmano afronta desde este jueves y hasta el domingo el Preolímpico de la IHF, torneo que atorga dos billetes para los Juegos Olímpicos de París 2024 y en el que los Hispanos son claros favoritos para hacerse con uno de ellos, en pugna con la desconocida y aparentemente débil Baréin --primer rival--, con Eslovenia y con Brasil. Los Hispanos llegaron el domingo a Granollers y el lunes ya se entrenaron en el Palau d'Esports a las órdenes de Jordi Ribera, que confeccionó para este Preolímpico un grupo parecido al del pasado Europeo, pero con cambios para dar un aire distinto a un grupo que, entonces, no rindió al nivel deseado ni esperado. En esta ocasión, la selección asegura estar preparada, con la lección aprendida, y siendo anfitriones llegan a la cita con confianza, con presión y con esa obligación de gestionar las emociones y el favoritismo para no fallar. El objetivo está claro; estar en París 2024. Y para ello deben empezar por ganar, este jueves a las 18:30 horas, a una Baréin que llega con algunos de sus mejores jugadores sancionados por la IHF. El viernes será el turno del partido contra Eslovenia, el más goloso sobre el papel, y el trabajo bien hecho debería confirmarse (o celebrarse, en función de los resultados de las dos primeras jornadas) ante Brasil. Si España gana a Baréin y a Eslovenia, tendría mucho ganado aunque el destino podría hacer que hubiera un triple empate final entre Hispanos, eslovenos y brasileños. Más allá de las conjeturas, la intención de los Hispanos es ir partido a partido, sabiendo que deben darlo todo para evitar lo que sería una sorpresa mayúscula; no estar en la cita olímpica parisina. Además, las lesiones no vienen de sopetón y son conocidas, y el grupo ha preparado la cita a pleno rendimiento. Y hay precedentes contra todos los rivales. A Baréin, los Hispanos, se la merendaron en el Mundial 2019 en el arranque del campeonato, con triunfo holgado de 10 goles y con Ferrán Solé y Álex Dujshebaev liderando al combinado nacional. Frente a Eslovenia --rival del viernes-- el precedente más reciente fue el del Mundial 2023 de Polonia y Suecia, con 26-31 para los Hispanos en un duelo igualado al descanso, y gracias a la actuación bajo palos del blaugrana Gonzalo Pérez de Vargas y la aportación goleadora del ahora ausente Kauldi Odriozola, de Dani Dujshebaev o Ferrán Solé. Los Hispanos no se ven las caras con Brasil --contra la que jugarán este domingo-- desde los últimos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, disputados en verano de 2021 por la pandemia y en los que España se colgó la medalla de bronce. España tuvo que remontar ante Brasil, que se hizo con la primera parte del encuentro pero se vio superada por la gran reacción de los de Jordi Ribera tras el descanso. El seleccionador introduce cambios en la convocatoria para este Preolímpico tan importante. Por un lado, no cita a dos jugadores y, por otro, suple a los lesionados con Viran Morros y Ferran Solé -incorporados a mitad de la cita continental para suplir a Miguel Sánchez-Migallón y Kauldi Odriozola-. Vuelve a convocar a dos veteranos, ausentes en la Euro 2024, como son Gedeón Guardiola y Antonio García y, además, confía en el joven Javier Rodríguez para reforzar la posición de pivote. LOS HISPANOS CONVOCADOS PARA EL PREOLÍMPICO PORTERÍA: Gonzalo Pérez de Vargas (Barça), Rodrigo Corrales (Telekom Veszprém KC) CENTRAL: Ian Tarrafeta (Pays d'Aix Université Club) LATERAL DERECHO: Jorge Maqueda (HBC Nantes), Álex Dujshebaev (Industria Kielce), Imanol Garciandia (OTP Bank - PICK Szeged) LATERAL IZQUIERDO: Joan Cañellas (Kadeten Schaffhausen), Viran Morros (Pfadi Winterthur), Agustín Casado (Telekom Veszprém KC), Antonio García (Fraikin Granollers), Daniel Dujshebaev (Industria Kielce) EXTREMO DERECHO: Ferran Solé (PSG Handball), Aleix Gómez (Barça) EXTREMO IZQUIERDO: Ángel Fernández (Limoges Handball), Daniel Fernández (TVB Stuttgart HB) PIVOTE: Adrià Figueras (C'Chartres Métropole Handball), Abel Serdio (Orlen Wisla Plock), Gedeón Guardiola (HC Erlangen), Javier Rodríguez (Barça)