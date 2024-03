Preocupación por María del Monte antes de la declaración ante el juez de Antonio Tejado

Quedan tan solo 48 horas para que Antonio Tejado de su versión ante el juez un mes después de su entrada en prisión provisional acusado de ser el presunto autor intelectual del robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal el pasado agosto. Una declaración voluntaria en la que el sobrino de la artista defenderá su inocencia y negará cualquier tipo de implicación en el violento asalto, y en la que como adelanta la revista 'Semana' ha impuesto una condición, que pasa por negarse a responder a las preguntas de su tía. Ante esta inminente reaparición en el Juzgado de Instrucción número 16 de un Tejado que su entorno desliza que está tranquilo, adaptado a su vida en la cárcel, y convencido de poder demostrar que no tiene nada que ver con el atraco a la vivienda de María del Monte, aumenta la preocupación por el estado de la cantante de 'Salta la rana'. Al parecer, a la sevillana le estaría costando mucho recuperarse del tremendo golpe que ha supuesto la detención de su sobrino y superar que precisamente "su" Antonio esté implicado en el mayor trauma que han vivido su mujer y ella, maniatadas, amordazadas y amenazadas de muerte durante el robo a su casa hace casi 7 meses. Como ha revelado Luis Rollán, "no es la María de siempre" y su círculo más cercano está muy preocupado por su salud y su estado de ánimo porque se le va venido el mundo encima tras la entrada en prisión de su sobrino, con el que siempre ha tenido una relación muy estrecha. De ahí que la folclórica no sea capaz de entender cómo el joven habría podido traicionarla de tal manera, ya que aunque siempre ha apelado a la presunión de inocencia, los indicios en contra de Tejado son tantos que la salud de María se ha visto afectada en las últimas semanas, en las que ha estado alejada del foco mediático intentando sobreponerse a este doloroso varapalo.