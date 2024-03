Polonia anuncia el reemplazo de más de medio centenar de embajadores

El Gobierno de Polonia, liderado por Donald Tusk, ha anunciado este miércoles que reemplazará a más de medio centenar de embajadores y retirará a una docena de representantes diplomáticos designados por el anterior Ejecutivo, y ha apelado al presidente, Andrzej Duda, para que facilite el proceso. El Ministerio de Exteriores polaco ha detallado en un escueto comunicado que este decisión va en la línea del Gobierno de Tusk de "abordar una manera mejor y más profesional los difíciles desafíos que enfrenta hoy la política exterior de Polonia", que es competencia directa del Ejecutivo. "La reorganización propuesta se presento en el Consejo del Servicio Exterior y, tras su aprobación por el primer ministro, se iniciaron procedimientos de retirada (...) El Ministerio espera que las principales autoridades del país trabajen juntas en esta cuestión", añade el escrito. El propio Tusk ya había adelantado el martes esta posibilidad, señalando que si el presidente Duda no consiente los cambios, el Ejecutivo convocará a los embajadores afectados por la medida y los diplomáticos actuarán como encargados de negocios, según informaciones recogidas por la agencia PAP. "Si tal solución satisface al señor presidente, entonces no hay problema. En cualquier caso, tenemos que mejorar y construir un equipo legal al Estado polaco que gestione nuestros asuntos y los asuntos del Estado polaco en todas las embajadas", anunció el jefe de Gobierno polaco. De acuerdo con la legislación polaca, los embajadores son nombrados y destituidos por el presidente del país a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores con la aprobación del primer ministro. Las tensas relaciones entre Tusk y Duda podrían poner en peligro esta remodelación que busca Varsovia. Tusk ha recalcado anteriormente que la medida no es ninguna represalia, mientras que el ministro de Exteriores, Radoslaw Sikorski, ha señalado que es un ajuste "casi rutinario". El ministro sí ha reprochado que algunos embajadores designados por el anterior Ejecutivo representaban más al partido Ley y Justicia que al propio país.