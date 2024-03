Otro día de fuertes tormentas en la zona de Buenos Aires y el centro de Argentina

Buenos Aires, 13 mar (EFE).- Las alertas naranja y amarilla por tormentas siguen este miércoles rigiendo sobre la ciudad de Buenos Aires y varias provincias vecinas, después de los destrozos e inundaciones que se provocaron en la víspera por la cortina de lluvias y fuertes ráfagas de viento.

Según avisó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en las redes sociales, "será otro día de tormentas en la franja central de país".

Rige una alerta naranja de tormenta que implica caída de 60 a 100 milímetros de lluvias con ráfagas y granizo en la capital argentina y los alrededores en la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos (este) y el sudoeste de Santa Fe (centro-este).

En tanto, la alerta amarilla, que implica una caída de 30 a 70 milímetros de lluvias, afecta al interior de la provincia de Buenos Aires, sudoeste de Santa Fe y sudeste de San Luis (centro-oeste).

Ya este martes una serie de intensas tormentas eléctricas, acompañadas de lluvias abundantes y de viento, provocaron destrozos en Buenos Aires y otras áreas del centro de Argentina, así como retrasos y cancelaciones de vuelos con origen y destino en los dos principales aeropuertos del país suramericano.

Los aeropuertos internacionales Ministro Pistarini, situado en Ezeiza (provincia de Buenos Aires), y el Aeroparque Jorge Newbery funcionan normalmente, pero pueden emitir alertas rojas en forma intermitente, según confirmó a EFE el portavoz de Aeropuertos Argentina 2000.

"Son, la verdad, que episodios excepcionales los que estamos viviendo", dijo el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, a la radio Mitre.

"Hay que trabajar para que no nos pase lo que pasa en otros lugares donde no hay infraestructura", dijo el alcalde para recalcar "cuánto tiempo pasa para que se vaya el agua en lugares del conurbano (de Buenos Aires), donde no se ha invertido infraestructura".

"Cuando llueven 100 milímetros de golpe, se pone difícil", reconoció, por lo que "hay que seguir haciendo obras porque el clima, seguramente, va a seguir siendo más extremo y más difícil".

Según Edenor y Edesur, las dos principales distribuidoras eléctricas de la capital y sus alrededores, 34.948 usuarios estaban a las 9:50 hora local (12:50 GMT) sin suministro a causa de las tormentas.