Nieves Herrero desvela cómo está su relación con la Baronesa Thyssen

La periodista, que está volcada en su faceta como abuela, no se olvida de apoyar a sus grandes amigos en sus proyectos. Es por ello por lo que ha querido estar presente durante la presentación de la nueva novela de Cristina Higueras 'Un asunto ambiguo' que ha tenido lugar en el Teatro Muñoz Seca, donde la actriz guarda buenos recuerdos sobre el escenario. Sin dejar escapar la oportunidad, hemos hablado con Nieves y le hemos preguntado acerca de otra de sus amistades: la Baronesa Thyssen. A pesar de que su relación se ha distendido en el tiempo, creándose un distanciamiento entre ellas, reconocía, una vez más, que está deseando poder encontrarse con ella y hacer borrón y cuenta nueva: "estoy deseando encontrármela en un acto, volver a saludarnos y olvidar, creo que ella no es rencorosa, yo tampoco". Reconocía haberse sentido una privilegiada por haber estado varios años tan cerca de ella, tan cerca de "uno de los personajes vivos de este siglo XXI". Tras haber compartido muchas horas con Tita, la periodista aseguraba que ella tiene muchas ganas de contarlo todo, aunque no sabe si finalmente lo hará ya que "eso implica muchas cosas, en este momento sus hijas son menores y eso siempre lo tiene en cuenta, no hará nada que perjudique a sus tres hijos. El tiempo lo dirá, pero que ella tiene ganas de hablar, sí, siempre las ha tenido". Aunque siempre cumplirá con el secreto profesional que le impide desvelar la información hasta que sea ella misma quien lo cuente. Acerca de si opina que la Baronesa podría darse una nueva oportunidad en el amor, comenta que "sí, creo que sí, ella a lo mejor pone muchas pegas, pone distancia, pero el amor no hay edad para eso, basta que digas que no para que sea que sí, a veces el corazón manda por encima de la cabeza".