Muere una persona en un ataque con dron contra un vehículo cerca de Tiro, en el sur de Líbano

Al menos una persona ha muerto este miércoles a causa de un bombardeo ejecutado por un supuesto dron israelí contra un vehículo en los alrededores de la ciudad de Tiro, situada en el sur de Líbano. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el ataque, lanzado en la carretera de Al Hush, ha dejado además tres heridos, por lo que no se descarta que el balance de fallecidos aumente en las próximas horas. Testigos citados por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour' han especificado que el bombardeo ha tenido lugar cerca de una gasolinera y han agregado que un dron ha sobrevolado la zona, en el primer ataque de este tipo cerca de Tiro. Por el momento no hay detalles sobre la identidad de las víctimas y el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre el suceso. Israel mató a principios de enero al 'número dos' del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Salé al Aruri, en un ataque con dron en un edificio en la capital libanesa, Beirut, y ha llevado a cabo diversos ataques contra altos cargos de Hezbolá cuando se desplazaban en vehículo. El incidente tiene lugar en el marco de los enfrentamientos entre el Ejército de Israel y el partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano desde el 8 de octubre, un día después de los ataques perpetrados por el grupo islamista palestino contra territorio israelí, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados.