Montero descarta la "privatización de la Plaza de España" y replica a Sanz que tiene "un 56% más de recursos"

Durante el pleno que celebra este miércoles el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta primera de Gobierno y ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero; ha ratificado a instancias del PSOE la negativa del Ejecutivo al planteamiento del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, de cerrar el conjunto monumental de la plaza de España, diseñado por el arquitecto Aníbal González para la exposición iberoamericana de 1929; y cobrar una entrada a los turistas pero no a los vecinos de la ciudad y de la provincia. En concreto, el diputado socialista por Sevilla y vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha solicitado a la ministra que manifestase en el pleno la postura del Gobierno central, ante "la penúltima ocurrencia del alcalde" popular de Sevilla de "privatizar la Plaza de España", ya que Patrimonio del Estado, organismo dependiente de su cartera, es el titular de la galería y del edificio que alberga diversas oficinas públicas. En concreto el Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, propone al Estado, responsable de los bancos de las provincias, la galería y el edificio de este conjunto declarado bien de interés cultural (BIC), un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar a los turistas una entrada de la que estarían exentos los vecinos de Sevilla capital y de su provincia. REPARTO DE LOS INGRESOS Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75 por ciento para las arcas municipales y un 25 por ciento para el Estado, asegurando según el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra. El objetivo, según el Gobierno local del PP, es cosechar ingresos con los que "financiar la conservación" del monumento y "mantener un servicio de vigilancia las 24 horas" del día en el mismo, así como para abrir una escuela de "restauración permanente" para este emblemático monumento y para otros espacios vinculados a la exposición iberoamericana de 1929, de cara a la conmemoración de su centenario. Ante la mencionada pregunta del diputado Gómez de Celis, la ministra ha ratificado su negativa a las pretensiones del alcalde hispalense, aseverando que "el Gobierno no va a permitir ninguna privatización del espacio público" ni va a "cobrar por la visita a estos lugares porque los recursos públicos hay que gestionarlos bien y con eficacia". LA INYECCIÓN ECONÓMICA ESTATAL A SEVILLA Además, tras haber insistido el día previo el alcalde en la necesidad de recabar fondos con los que afrontar los costes de conservación y mantenimiento de la Plaza de España, así como para preparar otros monumentos de la exposición de 1929 de cara a su centenario; la ministra de Hacienda ha avisado de que en los últimos años, con el actual Gobierno, el Ayuntamiento de Sevilla "ha recibido un 56 por ciento más de recursos" económicos que durante los años del ejecutivo del popular Mariano Rajoy. Esgrimiendo tal dato, Montero ha advertido de que no se trata de una "cuestión económica", sino que en la propuesta del alcalde hispalense pesa "simple y llanamente el interés de la privatización que siempre alumbra al PP" y el hecho de que Sanz "no sabe gestionar los recursos" con los que cuenta ni tiene "modelo" de ciudad", sino que "está improvisando" con apuestas como esta. EL PSOE LAMENTA EL "NUEVO DISLATE" DE SANZ Tras ratificar una vez más la ministra que el Gobierno central "no va a permitir la privatización" de la Plaza de España, el diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha destacado que se trata de un espacio "mayoritariamente de todos los españoles", considerando que la propuesta de Sanz es "un nuevo dislate" del Gobierno local del PP. Además, ha lamentado que días atrás el primer edil del PP manifestase que si el Gobierno central aportase unos cinco millones de euros para la conservación y la vigilancia de la Plaza de España él retiraría su propuesta de cerrar dicho monumento y cobrar a los turistas, avisando el diputado del PSOE de que de trata de aspectos de plena competencia municipal. Y especialmente, ha opinado que las palabras de Sanz constituyen "el colmo de la hipocresía" porque el Senado, con el voto contrario del PP, ha tumbado recientemente los objetivos de estabilidad presupuestaria pergeñados por el Gobierno central para el conjunto de las administraciones públicas entre 2024 y 2026, gracias a los cuales el Ayuntamiento hispalense tendría "40 millones de euros" a su disposición para gastos como los que señala el propio alcalde.