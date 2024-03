Marcelino García Toral: "Remontar suena épico y nos puede confundir, hay que utilizar la cabeza"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, expresó este miércoles que remontar "suena a algo épico" y eso les puede "confundir", por lo que pidió jugar el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa ante el Olympique de Marsella, por lo que pidió "utilizar la cabeza y no el corazón" para igualar el 4-0 en contra. "La remontada suena a algo épico y nos puede confundir, porque para jugar este partido, igual que el de la ida, hay que utilizar la cabeza, no el corazón. Intentaremos ser certeros de cara a la portería rival, equilibrar las fuerzas y competir con el Marsella de tú a tú, y lo tenemos que demostrar", indicó el técnico en la rueda de prensa previa del duelo continental. El conjunto castellonense perdió estrepitosamente (4-0) en el Vélodrome, por lo que Marcelino reconoció que "es muy difícil" que sean "capaces de superar esta eliminatoria". "Nuestro orgullo, obligación, ambición, ilusión, debe ser máxima, para satisfacer a nuestros aficionados y sobre todo complacernos a nosotros mismos", manifestó. "El Marsella es un gran equipo que nos superó claramente en la ida, estuvimos alejados de nuestro mejor rendimiento. Queremos demostrar que la diferencia no es tan grande. Y luego, en el transcurso del partido veremos las opciones que vamos generando a través de los minutos", deseó el asturiano. Para ello, el Villarreal deberá jugar un partido a su "máximo nivel". "Es evidente que para ganar al OM tenemos que rendir a nuestro mejor nivel, si no, no vamos a ganar y a la vista está. Creo que tenemos capacidad para igualar este partido, para intentar en nuestro campo, con nuestra gente y con nuestro espíritu, superar al rival, y es cuestión de acierto", analizó. "El Marsella tuvo un porcentaje de acierto total allí, de las primeras cuatro opciones, cuatro situaciones de peligro, tres se transformaron en gol. Si nosotros tuviéramos eso, podríamos acercarnos. Pero lo principal es recuperar ese orgullo que está herido, nuestro mejor nivel en esta competición, que en la liga rápidamente convertimos el partido de Marsella en un accidente", agregó. El técnico del 'Submarino' deseó que "toda" la afición amarilla "esté presente en el campo", porque "puede ser el último partido en Europa League esta temporada". "Esta competición le dio al Villarreal recientemente el mayor éxito a nivel de títulos que tiene. Tampoco creo que el hecho de que venga la afición del Marsella sea un impedimento para ir al campo, habrá las medidas de seguridad adecuadas", comentó sobre la afición. Finalmente, Marcelino García Toral aseguró que construirá "la mejor alineación posible para ganar el partido y poner en las máximas dificultades posibles al rival". "El equilibrio siempre debe estar presente, pero si no atacamos, empataremos a cero. Así que tenemos que atacar, aunque de forma organizada siempre. Tenemos que tener esa ambición desde el primer minuto, pero a la vez un buen posicionamiento", zanjó.