Macron aboga por incorporar el consentimiento a las leyes sobre violación en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha prometido trabajar para que el Derecho galo incorpore el concepto de consentimiento en las leyes que penalizan los abusos sexuales, un mes después de que quedase fuera de las primeras reglas comunes pactadas en la UE para combatir la violencia contra las mujeres. "Voy a inscribirlo en el Derecho francés", ha confirmado Macron en una conversación con representantes de la ONG feminista 'Choisir la cause des femmes' ha sido difundida este miércoles en redes sociales por la propia organización. A falta del visto bueno final por parte del pleno de la Eurocámara y del Consejo, los negociadores de ambas partes llegaron a principios de febrero a un acuerdo que incluía la ablación, el matrimonio forzoso, el ciberacoso o la difusión no consentida de imágenes íntimas pero dejaba fuera la tipificación del sexo no consentido como forma de violación, por las reservas de varios gobiernos. Los servicios legales del Consejo advirtieron en un informe a las capitales de que la reforma que se negociaba no ofrecía la base legal necesaria para abordar la violación ya que, para ello, sería necesario primero que se tipificara como delito europeo, algo que por el momento no se da y que requeriría de una decisión paralela por unanimidad. Macron ha afirmado que "no quería entrar en una definición del delito europeo", pero sí ve margen para avanzar a nivel nacional. "Que se integre en el Derecho francés, que pueda inscribirse el consentimiento, lo entiendo perfectamente", ha expuesto. El Código Penal francés establece a día de hoy la violación como "todo acto de penetración sexual, de la naturaleza que sea, o todo acto buco-genital cometido (...) mediante violencia, coacción, amenaza o sorpresa", una definición que no incorpora el consentimiento de la víctima.