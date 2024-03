La viuda de Navalni insta a la comunidad internacional a no reconocer los resultados de las elecciones en Rusia

Yulia Navalnaya, la viuda del destacado opositor ruso Alexei Navalni, fallecido a mediados de febrero en una prisión del Ártico, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a no reconocer los resultados de las elecciones de Rusia, previstas para este fin de semana y en las que el presidente Vladimir Putin se perfila como principal favorito ante la ausencia de alternativas opositoras. "Hago un llamamiento a los líderes políticos de Occidente para que ayuden a todos los ciudadanos rusos que se oponen a la banda de Putin. Les insto a que finalmente escuchen la voz de la Rusia libre y adopten una postura de principios contra ella. No reconocer los resultados de las elecciones falsificadas, no reconocer a Putin como presidente legítimo de Rusia", ha manifestado. Navalnaya ha publicado este miércoles una columna de opinión en el diario 'The Washington Post' en la que reconoce que nunca ha tenido aspiraciones políticas, pero que la muerte bajo custodia de su esposo, de la que acusa directamente a Putin, no le deja otra opción. "Por lo tanto, quiero deciros algunas cosas importantes que Alexei ha estado tratando de decir durante todos estos años", ha comenzado. De acuerdo con Navalnaya, "para derrotar a Putin" es necesario identificar que "no es un político, es un gánster" que, junto a sus aliados, ha "tomado y usado el poder únicamente para su propio enriquecimiento y para cumplir sus ambiciones personales". "Putin no es un político, es un gánster. Alexei Navalni se hizo famoso en Rusia y odiado por Putin precisamente porque, desde el comienzo de su lucha, describió abiertamente a Putin y sus aliados como gánsteres que habían tomado y usado el poder para su propio enriquecimiento y sus ambiciones personales", apunta Navalnaya, que insta a Occidente a no dejarse engañar por el líder ruso. Según la esposa de Navalni, los discursos de Putin sobre religión, historia, cultura y política "podrían engañar" a Occidente, pero realmente el presidente ruso ha llegado a tal punto de poder en el país que "puede declararse presidente legítimo o incluso coronarse heredero de los zares". "¿Por qué los países democráticos siguen reconociendo como legítima su autoridades criminal? ¿Por qué los líderes mundiales elegidos de manera justa se ponen al mismo nivel que un criminal que durante décadas ha falsificado elecciones, matado, encarcelado o expulsado del país a todos sus críticos y ahora ha desatado una guerra sangrienta en Europa atacando a Ucrania?", ha cuestionado Navalnaya. Es en este punto que la viuda del destacado opositor ha abogado por no reconocer el resultado electoral del fin de semana como una "señal importante para el mundo" de que Rusia "no está gobernado por un presidente reconocido por todos", y así hacer que los leales al mandatario entiendan que "la única manera de volver a la vida económica y política normal es deshacerse de él". "Prive a los gánsteres de su riqueza y perderán la lealtad a su líder", ha sugerido una Navalnaya que apunta así a que la aplicación de sanciones a internacional contra Putin podría derivar en que sus aliados pierdan la confianza en él, ahondando en divisiones internas y "en última instancia, en el colapso del régimen". DERROTA EN UCRANIA Por otro lado, Navalnaya ha aseverado que el apoyo a Ucrania, invadida por Rusia desde finales de febrero de 2022 por orden de Putin, se ha convertido en "la opción moral natural" de las potencias occidentales, y que una derrota de Rusia desembocaría en que el gobierno de Putin se quedara "al borde del colapso", pero que debe ir acompañada del apoyo a "las fuerzas que continúan resistiendo" dentro del país. "No crean que todos en Rusia apoyan a Putin y su guerra. Rusia está bajo una dura dictadura. El número de prisioneros políticos en Rusia es tres veces mayor que durante la lucha del sistema soviético contra los disidentes. Se están pisoteando los Derechos Humanos y no hay libertad de expresión ni de protesta", ha relatado. Sin embargo, Navalnaya ha puesto en valor la resistencia de los opositores a Putin, que incluso en estas circunstancias "tan difíciles" ha encontrado "formas de manifestarse contra el régimen represivo" y "cualquier oportunidad de expresar legalmente el descontento se convierte en una protesta masiva". De hecho, Navalnaya ha aprovechado la ocasión para destacar lo ocurrido con el funeral de su esposo, que a pesar de los impedimentos de las autoridades rusas, finalmente se celebró en Moscú con la participación de "miles de personas que visitar su tumba y la cubrieron de flores" que se exponen a posibles persecuciones por parte del régimen de Putin. Finalmente, la esposa de Navalni ha hecho suya una de las últimas propuestas de su marido, que antes de fallecer instó a la población a concentrarse en el llamado 'Mediodía contra Putin', una protesta frente a los colegios electorales el próximo domingo 17 de marzo con el objetivo de brindar al mundo una imagen de oposición al mandatario. "El objetivo no es influir en los resultados de la votación, que de todos modos serán falsificados, y no es apoyar a ninguno de los títeres de Putin permitidos en la papeleta. Alexei quería que esta fuera una protesta a nivel nacional, enfatizando la ilegitimidad de la elección de Putin y la resistencia de la sociedad civil rusa", ha zanjado.