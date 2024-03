La Real Sociedad tumba al campeón y accede a su segunda final de la Copa de la Reina

La Real Sociedad ganó este miércoles por 2-1 al Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina, gracias a un gol de Sanni Franssi y a otro de Synne Jensen, y así accedió por segunda vez en su historia a la cita por el título de este torneo, tras haber hecho bueno el 1-1 del partido de ida. En el Reale Arena, con el anillo inferior de las gradas a rebosar, las locales aguantaron bien el arreón inicial de las colchoneras, otra vez con papel destacado de su portera Elene Lete. Y para colmo, la Real Sociedad abrió el marcador al contragolpe cuando corría el minuto 19. A raíz de un pase en largo buscando a Amaiur Sarriegi, ésta centró raso al área rival y no encontró a Synne Jensen para el remate, pero el balón siguió vivo y cayó a pies de Sanni Franssi en el costado derecho. Frente a la mirada cercana de Vilde Boe Risa, Franssi regateó a Carmen Menayo con un zigzag que tampoco evitó Ainhoa Moraza y tiró por abajo. Rauda en su ejecución con la diestra, la '9' local acertó a batir a una Lola Gallardo que no tapó suficiente espacio con su salida. Repitió susto la guardameta del Atlético en el 27', tras un córner botado por Nerea Eizagirre y que cerca estuvo de convertirse en gol olímpico. El conjunto visitante respondió por obra de Ludmila da Silva, que en el minuto 35 se escapó al esprint por la banda derecha y alcanzó la línea de fondo, pero su pase de la 'muerte' no pudo ser rematado por Rasheedat Ajibade, al tropezarse de manera inoportuna en el área donostiarra. Poco antes del descanso, Lete atrapó en dos tiempos un disparo de la propia Ajibade desde el borde del área. Parapetado en todas sus líneas, las pupilas de Natalia Arroyo le habían ganado la batalla táctica al equipo dirigido por Manolo Cano, quien movió su banquillo en el entreacto. Aunque las entradas al campo de Ana Vitória, primero, y Eva Navarro, después, mejoraron la imagen de las rojiiblancas, fue la Real Sociedad el que volvió a ver portería en el minuto 60 y nuevamente a la contra. Lete golpeó a la pelota en largo desde su portería y Sarriegi prolongó en la medular para que Jensen se escapase a la espalda de una central. Cinta Rodríguez anduvo más lenta que la delantera 'txuri-urdin', que se plantó en el área de Gallardo para marcar con sutileza en un disparo raso. A pesar de que Sheila Guijarro hizo de inmediato el 2-1, rematando con el exterior de su bota izquierda un centro de Ludmila a ras de césped, el Atlético ya no halló ningún otro modo de igualar el resultado.