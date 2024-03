La polémica reforma al sistema de salud del Gobierno de Colombia agoniza en el Congreso

Bogotá, 12 mar (EFE).- La controvertida reforma a la salud propuesta por el Gobierno de Colombia agoniza en el Congreso luego de que 8 de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado radicaran este martes una ponencia para archivar el proyecto, pese a lo cual el presidente Gustavo Petro aseguró que no la retirará.

La senadora Norma Hurtado, del Partido de la U y última congresista en adherirse a la ponencia para archivar la iniciativa gubernamental, argumentó que tomó esa decisión porque considera que la reforma no hará que el sistema de salud mejore.

"Hoy considero que lo mejor es archivar esta reforma, ya que no garantiza el cambio necesario en el sistema de salud de nuestro país", expresó la congresista en la red social X.

Para que la reforma se hunda definitivamente, 8 de los 14 miembros de la Comisión Séptima deben votar a favor de la iniciativa que archiva el proyecto cuando la presidenta de esta, la senadora Martha Peralta, del oficialista Pacto Histórico, cite a la votación.

"Abrimos la puerta para la construcción de una ponencia alternativa (tanto) para los que presentaron (la propuesta de) archivo, como (para) los que hoy no se han manifestado sobre cuál sería su opinión de la reforma. De ahí, esa (propuesta vamos a) presentarla en la Comisión. Pero no está hundida la reforma hasta que no demos el debate en la Comisión Séptima", afirmó Peralta a periodistas.

La reforma a la salud fue aprobada a finales del año pasado por la Cámara de Representantes y pasó a debates en el Senado a pesar de las numerosas críticas hechas al proyecto por asociaciones médicas y de pacientes.

El objetivo de la iniciativa es modificar el sistema de salud pública, enfocándolo más en prevención y atención primaria, incluyendo regiones alejadas donde no hay clínicas ni casi atención.

Esta iniciativa conlleva una pérdida de poder y de gestión de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), empresas privadas que manejan los recursos de los contribuyentes para ofrecer los servicios.

Sin embargo, el proyecto de ley ha sido muy criticado, incluso por congresistas de partidos aliados del Gobierno, como la Alianza Verde, así como por asociaciones médicas y opositores que argumentan que no es viable desde el punto de vista fiscal y que empeorará la atención sanitaria que reciben los colombianos.

Ante la posibilidad de que la iniciativa se hunda, Petro aseguró este martes que "la reforma a la salud es absolutamente imprescindible porque hay 35 billones de pesos (unos 8.900 millones de dólares) perdidos".

"El Gobierno entra a actuar, el inri va a quedar es sobre el Congreso que no fue capaz de hacer una reforma a la salud cuando más se necesitaba, si es que adopta esa posición. Allá él", añadió el mandatario en una rueda de prensa.