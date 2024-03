La ONG 'Familiares por Nuestros Desaparecidos de Jalisco' recibe el IX Premio de Derechos Humanos Rey de España

La asociación mexicana 'Familiares por Nuestros Desaparecidos de Jalisco' (FUNDEJ) ha recibido este miércoles, de manos del Rey Felipe VI, el IX Premio de Derechos Humanos Rey de España, que conceden el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá. FUNDEJ es una asociación sin ánimo de lucro que busca encontrar a todas las personas desaparecidas en el Estado mexicano de Jalisco. En su elección, según los impulsores del galardón, el jurado ha destacado el "alto valor social y humanitario desarrollado por esta entidad", formada por los familiares de las víctimas. Como han señalado, se trata de una "representación de todos los colectivos que realizan estas labores de búsqueda en los Estados Unidos Mexicanos, pero también en otros países que sufren o han sufrido la lacra de las desapariciones forzadas". En el acto de entrega, celebrado en la Capilla de San Ildelfonso de la Universidad de Alcalá, el Rey ha felicitado a los premiados por la "trascendental labor" que realizan en defensa de los derechos humanos en el Estado de Jalisco, "no sin dificultades". "En este acto no solo reconocemos los logros de FUNDEJ, sino que también ratificamos nuestra admiración y agradecimiento a todos los colectivos que realizan estas labores de búsqueda en México, así como también en otros países que sufren o han sufrido la lacra de las desapariciones forzadas", ha apostillado. En su intervención, el monarca ha destacado que "la relevancia de este Premio recuerda la urgencia de defender los principios de humanidad y de justicia social, especialmente en tiempos donde la indiferencia o el desánimo pueden parecer respuestas fáciles ante la complejidad de los desafíos internacionales", al tiempo que ha destacado que este galardón refuerza el compromiso colectivo "con los valores, la justicia y la solidaridad". Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha expresado "todo su afecto y toda su cordialidad" a los galardonados, "anteponiendo a cualquier otra consideración el deseo de que este Premio lo vivan como un abrazo, un compromiso y un reconocimiento". "El Premio trata de ser su felicitación", ha aseverado Gabilondo, para quien se trata de una felicitación "por su labor, la de encontrar a las personas desaparecidas en el Estado mexicano de Jalisco, que se une a la de tantos colectivos que realizan esas acciones de búsqueda en los otros lugares de México, pero también en otros países en Europa y fuera de ella". Asimismo, el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, ha destacado en su discurso que comparten "el anhelo de FUNDEJ por dignificar la memoria de sus seres queridos y por denunciar, alto y claro, los abusos y la grave violación de derechos que padecen las personas desaparecidas en el Estado de Jalisco, en México y, por extensión, en todo el mundo". La encargadad de recoger el premio ha sido la fundadora y coordinadora de FUNDEJ, Mª Guadalupe Aguilar, que ha agradecido la concesión de este galardón porque, según ha destacado, "les llena de esperanza y fuerza para seguir adelante con nuestra labor". "Necesitamos plena voluntad política de las autoridades, necesitamos también cooperación internacional para conseguir detener este flagelo y seguir aprendiendo sobre estrategias de búsqueda que nos ayuden a encontrar a nuestros familiares desaparecidos", ha reclamado. La asociación Familiares por Nuestros Desaparecidos de Jalisco fue fundada en 2013 para crear "una red de apoyo ante el desconocimiento del paradero" por lo que ofrece orientación, asesoramiento, acompañamiento y consuelo a los familiares en el proceso de denuncia, búsqueda y localización de personas desaparecidas, además de contribuir a "la promoción, defensa y protección de los derechos humanos en el Estado de Jalisco". Jalisco es el Estado con mayor cantidad de personas desaparecidas de México, más de 15.000 desde 2006, de los 107.327 registrados en el conjunto del país. En ese contexto, FUNDEJ está integrada por más de 400 familias y ha ayudado a más de 1.000 personas con familiares desaparecidos. En la actualidad, uno de sus objetivos pasa por impulsar la creación de un Centro de Identificación Humana con una base de datos nacional conectada, así como la capacitación de especialistas en ciencias forenses que lleven a cabo una "correcta y eficiente identificación de los cuerpos". GALARDONADOS DESDE 2002 Instituido en 2002, el Premio de Derechos Humanos Rey de España reconoce e impulsa la labor de organizaciones que trabajan en la defensa y en la promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos en España, Portugal e Iberoamérica. Se entrega cada dos años y tiene una dotación económica de 25.000 euros. En esta edición, como han indicado el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, se han presentado 48 candidaturas procedentes de 12 países. Desde su creación se han celebrado ocho ediciones. Hasta la fecha, se ha premiado a la entidad brasileña Pastoral da Criança; la Fundación Myrna Mack de Guatemala; el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; la organización chilena no gubernamental 'Un techo para mi País'; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 'Todos los Derechos para Todas y Todos' de México; la institución de las Adoratrices, de España; la Patrulla Aérea Civil Colombiana y, en su última edición, la ONG hondureña Acoes.