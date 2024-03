La candidata oficialista de México pide a Pedro Sánchez que no opine sobre las elecciones presidenciales de su país

La candidata oficialista a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no opine sobre las elecciones en su país, que tendrán lugar el 2 de junio de este año, después de que mostrara su preocupación por los comicios y la violencia en el Estado norteamericano. "El presidente de España dijo públicamente que está muy preocupado por las elecciones en México, que porque no van a ser elecciones libres, democráticas, que está muy preocupado por la violencia en el país. ¿Qué le decimos desde aquí? Pues el principio juarista entre las personas, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", ha declarado, en referencia al principio contra el intervencionismo del presidente indígena Benito Juárez. En este sentido, Sheinbaum ha asegurado que su formación, Morena, del mandatario Andrés Manuel López Obrador, quiere "bienestar, democracia y libertad para el pueblo de México". "Esa es nuestra lucha de siempre. Que no se preocupen", ha declarado, según declaraciones recogidas por el periódico mexicano 'La Jornada'. Las aspirante presidencial ha señalado que antes de pronunciarse públicamente, Sánchez habló con el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que acudió a España a un encuentro de partidos. La Internacional Socialista, de la que es presidente Sánchez, publicó un comunicado en el que reafirmaba su preocupación por la creciente participación del crimen organizado en la política, tras los actos de violencia que se han cobrado la vida de varios candidatos. "Es imperativo abordar el nexo entre el crimen organizado, la violencia política y la erosión institucional para salvaguardar el futuro democrático de México. La falta de acción podría socavar aún más la confianza en los procesos democráticos y provocar un retroceso", señaló la organización internacional de partidos de socialdemócratas. En este sentido, consideró "esencial actuar de manera concertada para contrarrestar las amenazas del crimen organizado y preservar las aspiraciones democráticas de México".