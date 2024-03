La brasileña Micha espera "aprovechar al máximo" su primera experiencia en Europa

Ceuta, 13 mar (EFE).- La jugadora brasileña Michaelen Goncalves 'Micha' ha destacado que ha tardado "quizás más de la cuenta" en dar el salto al fútbol sala europeo, pero espera que su experiencia en España, primero en Madrid con el Leganés y ahora en Ceuta con el CD Camoens, sea "duradera".

Michaelen Goncalves Martins, de 34 años y que debutó el pasado sábado en el Camoens, ha reconocido que ha tardado en dar el salto a Europa por cuestiones personales: "pude venir a España en el 2019 pero mi madre tenía problemas de salud y opté por seguir mi carrera en Brasil", dijo.

Exjugadora de Sao José, Celemaster, Filadelfia y SERC UCDB ha valorado que "siempre" ha jugado "en buenos clubes de Brasil", donde fue campeona escolar con Minas Gerais, de la Copa Brasil sub'17 y de la Liga Universitaria, entre otros.

La ala-cierre quiere "seguir en España porque es un sueño hecho realidad porque nunca es tarde y todo en la vida tiene un momento: el mío ha llegado, por lo que pretendo aprovecharlo y continuar jugando en este país", afirmó.

Ha lamentado no haber podido contribuir con su ayuda al CD Leganés, al que llegó en septiembre de 2023 con su compatriota Danieli de Souza Rodrigues en un equipo que está como colista en la máxima categoría.

"Ha sido una experiencia buena, válida y te sirve para progresar pero yo estoy acostumbrada a ganar, nunca había recibido tantos goles y me decepcionaba no poder vencer para salir de esa mala situación", ha comentado.

La ala-cierre, que tiene una hermana mayor y lucirá el dorsal número 16 en el CD Camoens, llega a Ceuta para "aportar experiencia: hay un buen equipo con jugadoras de varias nacionalidades y he comprobado que tienen mucha unión y eso es fundamental para alcanzar los objetivos", señaló.

Micha espera aportar su grano de arena "para aprender y que el Camoens alcance su objetivo", comentó que "no será fácil jugar", aunque indicó que le "gustan las disputas sanas con las compañeras" para hacerse con un hueco en el equipo porque "la competencia siempre es buena y la adaptación no será complicada".

Micha, que es natural del estado de Minas Gerais situado al noroeste de la capital del país, ha dejado claro que Brasil es un referente mundial de esta disciplina "sobre todo por las ganas y la voluntad de buscar siempre la victoria: tienen mucha fuerza, tienen cualidades y habilidades y, además, se sacrifican", destacó.

Ha destacado la dificultad de acceder al combinado carioca, ya que "en Brasil hay un nivel muy alto, con muchos clubes, y hay varias categorías, lo cual favorece la promoción de este deporte y salen niñas para la selección de muchos estados", ha reflexionado.

En su caso particular, ha afirmado que no ha sido llamada a la selección y que "es un sueño" que aún conserva, pero "quizás" no ha tenido "esa visibilidad de otras compañeras: ahora creo que tengo más opciones", consideró.

Micha, que debutó este sábado con victoria sobre el Torreblanca Melilla B (4-2), ha añadido que la diferencia entre el fútbol sala brasileño y el español radica en la táctica. "Aquí prima más la táctica y en Brasil se juega con más raza y más ganas, es decir, allí prima más la entrega en los partidos".

Rafael Peña