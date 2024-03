Koke: "Una noche histórica para los atléticos"

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, calificó de "histórica" la noche de este miércoles con la victoria en los penaltis sobre el Inter de Milán para avanzar a cuartos de final de la Liga de Campeones, elogiando a Jan Oblak por esa tanda. "Un partido épico que va a quedar en la historia del club, contra uno de los mejores equipos en la actualidad y finalista de Champions. Una noche histórica para los atléticos", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press. Koke valoró la buena versión que enseñó el Atlético, una vez más al calor del Metropolitano. "Empatar justo nada más que nos hicieran el gol ha sido importante y luego la entrada de Memphis, que ha cambiado el partido. Luego tenemos, si no al mejor, a uno de los mejores porteros del mundo que lo ha demostrado", afirmó. "Cuando estamos todos con esta intensidad, concentración, somos un equipo diferente a los que se venía siendo. Ojalá podamos conseguir ese nivel en casa también fuera", añadió. Además, el capitán rojiblanco confesó sus nervios en la tanda y apuntó que no espera nada del sorteo del viernes. "Nos da igual, lo más importante era pasar, si quieres estar en la final tienes que ganar al que te toque. Confianza en nuestros compañeros, pero muy nervioso. Oblak ha estado espectacular, cuando paró el primer penalti ya estaba más tranquilo", terminó.