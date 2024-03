Julio José Iglesias asegura que está muy enamorado de Ariadna Romero

Julio José Iglesias ha presentado este miércoles su último proyecto laboral, una nueva colección de zapatillas que ha denominado "Suaji" y se ha mostrado de lo más feliz ante las cámaras: "Estoy muy contento", nos aseguraba hablando de este proyecto que "decidimos entre cuatro amiguetes". Ahora que sabemos que está locamente enamorado de Ariadna Romero, una joven de 37 años con la que ha encontrado la estabilidad, le preguntábamos por su nueva situación sentimental y nos confesaba que "tengo una chica maravillosa al lado mío". Mientras se le iluminaba el rostro al hablar de ella, nos explicaba que "conocí a Ari hace un año ahora en mayo y es una chica maravillosa" con la que "me llevo muy bien y me río mucho". Feliz de la familia que ha formado con ella y su descendencia, Julio nos comentaba que "no había tenido ninguna pareja que tuviese un niño y es diferente eh" porque "lo bueno es que tengo ya 50 años, me parece muy bonito, es una gran madre y es muy especial". En cuanto a cómo se lleva con su hijo, el artista nos confesaba que "muy bien" porque "tengo a mi hermana Ana con tres niños; Enrique con otros tres; Chabeli con dos... no es la primera vez que estoy con niños y me encanta que hagan deportes, disfruto mucho de estos momentos". Y precisamente ese buen rollo con todos los pequeños de la familia le hace plantearse ser padre: "Puede ser, es ahora o nunca, a ver si vamos a tener hijos a la edad del abuelo", al igual que volver a darse el 'Sí, quiero': "Yo creo que sí, porqué no, me casaría otra vez". Por otro lado, le preguntábamos por la nueva vida de su madre, ahora que disfruta de la soltería de nuevo y nos comentaba que "yo nunca he visto a mi madre soltera, es la primera vez" y no dudaba en mandarle un mensaje: "Que disfrute y se lo pase bien". Además, también nos hablaba de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, a quienes "he visto dos o tres veces" desde que está en Madrid y "les veo fenomenal", algo de lo que se alegra después de todas las polémicas que protagonizaron en el pasado: "Si ellos están felices, a mí me parece bien".