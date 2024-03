José Sacristán, sobre trabajar en cine o televisión: "Hay una mecanicidad en estos medios que a mí ya me molesta"

El actor José Sacristán ha asegurado en la presentación de la nueva obra de teatro 'La colección', que ya no tiene entre sus prioridades actuar en televisión o cine porque considera que hay "una mecanicidad" en estos medios que le "molesta" porque le hace "perder el tiempo". "El orden de prioridades viene a partir de una capacidad de servición y, en lo que a mi trabajo se refiere, a mí ahora el cine y la televisión son medios que, para hacerse bien -y ya lo sé que son cien y pico películas que he hecho-, necesitan de un tiempo del que yo ya no dispongo. Para mí, es antes el proceso del tiempo dedicado a los ensayos, la creación -cuando puedes elegir, si no, estás perdido-, del teatro, que repetir una vez y otra, y otra, y otra, y otra. Hay una mecanicidad en estos medios que a mí ya me molesta", ha reconocido Sacristán a medios presentes en la presentación de 'La colección' este martes 12 de marzo. La obra de Juan Mayorga se estrena el próximo 14 de marzo con funciones hasta el 21 de abril en la sala Juan de la Cruz del Teatro de la Abadía y entre su reparto están, además de Sacristán (Héctor), Ana Marzoa (Berna), Zaira Montes (Susana) e Ignacio Jiménez. Así, la historia de 'La colección' está basada en la historia real de un matrimonio de coleccionistas de arte de avanzada edad, que se preguntaban qué pasaría con su colección cuando ellos falleciesen, al no tener descendientes. Según el director, Mayorga, leyó una entrevista en la que el marido afirmaba que era "lógico" que la gente se preguntase por el destino de su muestra, lo que le hizo imaginar el texto que comenzó a escribir en las primeras semanas del confinamiento en 2020. "Esa frase me llevó a imaginar una obra sobre el matrimonio, sobre la herencia y sobre nuestro misterioso vínculo con esos objetos que vamos recubriendo a lo largo de nuestra vida y que nos sobrevivirán. Eso es lo que yo quería que podía escribir a partir de esa frase. Pero hoy pienso que finalmente los temas de la obra son el amor y la muerte, es decir, los dos temas fundamentales del teatro desde su origen", ha asegurado Mayorga. Además, el director ha explicado que ideó la obra para ser representada en el Teatro de la Abadía porque el espectáculo tiene "algo de celebración" de la arquitectura de la sala. Por su parte, Sacristán también ha celebrado el teatro, que considera "maravilloso" y ha asegurado que 'La colección' trata, no solo de recolectar arte, también del "amor, odio, la idea de la muerte y justicia", mientras que ha agradecido que "desde la juventud" haya propuestas como esta obra. "Es un matrimonio que tiene una colección, dos seres humanos que, como todos y cada uno de nosotros, vamos coleccionando, pero no solamente objetos: se colecciona el amor, el odio, la idea de la muerte, la justicia. Somos depositarios de lo que ha ocurrido antes y vamos a ver qué puñetas dejamos a los que vienen después", ha reflexionado Sacristán. En ese sentido, Ana Marzoa ha añadido que Mayorga ha creado una función que "juega con las palabras", algo que considera "importante" porque en la actualidad se está "asesinando a las palabras". "El familiar lenguaje es una de las cosas más importantes de hoy. En esta época en que se está asesinando a las palabras, el lenguaje conocido, lo que se ve en los móviles, para mí la palabra es el paso más grande hacia la libertad de nosotros, de los seres humanos", ha concluido Marzoa.