Jenny Llada sale en defensa de Ángel Cristo y su polémica participación en 'Supervivientes': "No le dejan ser como es"

Jenny Llada se ha abierto en canal y ha revelado al equipo de Europa Press cómo sus comienzos en la industria cinematográfica no fueron tan difíciles como para otros actores de su generación. "La verdad es que no lo tuve muy difícil, porque cuando yo empecé ya existía el destape. Lo viví con más naturalidad", ha confesado la actriz. En cuanto al tema del acoso en la industria, la vedette ha compartido que a lo largo de su carrera ha sido afortunada de no haber experimentado situaciones difíciles en ese sentido: "Solamente una vez tuve una insinuación y la paré en seco, en seco, pero fue así. Hasta aquí". Por otro lado, la examiga íntima de Bárbara Rey también ha hablado sobre la participación de Ángel Cristo Jr en 'Supervivientes', expresando su preocupación por la situación que está viviendo el participante: "Que no le dejan ser como es. No le están dejando. Creo que va a dar mucho juego". Sobre la reciente carta que Ángel ha recibido en la isla de su madre, carta que no ha querido leer, Llada ha sugerido que podría haber sido redactada por un profesional del derecho. "Yo creo que esa carta, por supuesto Bárbara, aunque lo sienta, se la habrá redactado un abogado o alguien entendido en esos procedimientos", ha comentado la actriz. Finalmente, Jenny también ha reflexionado sobre la complicada relación entre Ángel Cristo Jr y su madre, apuntando a la posibilidad de una reconciliación en el futuro, pero reconociendo la complejidad del presente: "Me imagino que el amor de una madre por un hijo, con el tiempo, ojalá se arregle. Pero hoy por hoy creo que está bastante complicado". Respecto a su opinión personal sobre Ángel, la vedette lo describe como "muy buena persona. Un buen chico en un fondo fantástico, tranquilo, conciliador", destacando así la calidad humana del joven en medio de las tensiones mediáticas que lo rodean.