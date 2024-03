Finlandia avisa que la invasión rusa de Ucrania amenaza a la UE y es el reto que define al continente

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, ha señalado este miércoles en una intervención en el Parlamento Europeo que la invasión rusa de Ucrania amenaza a la propia Unión Europea y es el reto que definirá a una generación y al continente, insistiendo que la prioridad principal debe ser aumentar la producción militar en el continente y mandar una respuesta firme y unida ante ataques híbridos rusos. "Como europeos, ya es hora de que nos despertemos y olamos el café. Este es el reto que define a nuestra generación y a nuestro continente", ha asegurado Orpo en un discurso ante la Eurocámara en Estrasburgo que se enmarca en la iniciativa de la institución de escuchar a los líderes de los 27 y su visión para el futuro del bloque europeo. Como líder de un Estado miembro que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, el primer ministro de Finlandia ha insistido en que la guerra de Ucrania ha sido "una llamada de atención para todos" para cortar la dependencia en materia de energía y seguridad con Rusia. "Debemos ocuparnos de nuestra propia defensa. Potenciar nuestra industria de defensa, mejorar nuestra preparación y reforzar nuestras fronteras son pilares fundamentales de nuestra arquitectura de seguridad compartida. Vivimos en una época en la que prácticamente todos los ámbitos políticos están vinculados a nuestra seguridad, y sin seguridad no podemos garantizar un futuro próspero para Europa", ha argumentado. Orpo ha asegurado que el bloque europeo se encuentra ante un "momento clave de la historia", en el que el debe volver a los fundamentos mismos de la integración europea como es "promover la paz y defender nuestros valores". "La guerra en curso en Ucrania no es sólo un conflicto en las fronteras de nuestro continente; es un crudo recordatorio de la fragilidad de nuestra paz. Amenaza los principios sobre los que se construyó nuestra Unión", ha indicado. En concreto, en materia de Defensa ha apuntado que la "prioridad número uno" debe ser aumentar la producción armamentística en Europa, asegurando que la UE ya cuenta con la normativa y los recursos por lo que ahora "tiene que utilizar esas herramientas". "Incluso como miembro de la OTAN, creemos que Europa puede hacer mucho. La OTAN y la UE no se excluyen mutuamente, sino que se complementan", ha dicho. ADVIERTE DE FLUJOS MIGRATORIOS ORQUESTADOS POR RUSIA Mientras, en materia de seguridad fronteriza, el dirigente escandinavo ha pedido que la UE preste mas atención y aplique políticas comunes frente a amenazas híbridas como el flujo migratorio orquestado por terceros países. Según ha alertado, Moscú está empujando a nacionales de terceros países hacia la frontera terrestre con Finlandia, repitiendo el fenómeno que ya se produjo en Bielorrusia a finales de 2021. "Esto no es aceptable. Las cifras son aún relativamente bajas, pero el fenómeno es preocupante. Si no podemos detener este fenómeno ahora, se convertirá también en una cuestión de números y en una amenaza mayor para la seguridad nacional y europea", ha avisado. En este sentido, ha indicado que la seguridad de las fronteras exteriores del bloque es el "núcleo de la existencia de la UE", por lo que ha llamado a proteger la "primera línea exterior contra cualquier forma de ataque híbrido". Por todo ello, el mandatario finlandés ha defendido su política de cierre de fronteras con Rusia, indicando que debe haber una respuesta a nivel europeo ante posibles ataques híbridos. "Un ataque híbrido en nuestra frontera es un ataque híbrido contra toda Europa. Por lo tanto, tenemos que evaluar nuestra legislación europea vigente, para ver si es lo suficientemente fuerte como para hacer frente a estos retos en su estado actual", ha recalcado. Para Orpo, el continente tiene que mandar un mensaje fuerte ante este tipo de maniobras orquestadas por terceros países para dejar claro que "Europa es firme en su defensa, ágil en su respuesta y firme en su compromiso con la seguridad de sus fronteras".