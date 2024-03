Eurodiputados califican de "genocidio" la deportación forzosa de niños ucranianos a Rusia

Estrasburgo (Francia), 13 mar (EFE).- Eurodiputados de distintos partidos políticos calificaron este miércoles de "genocidio" las deportaciones forzosas de miles de niños ucranianos a Rusia y su "rusificación" y pidieron a la Unión Europea que tome medidas contra esa situación.

El asunto se trató en un debate en la Eurocámara, en el que participaron la comisaria europea de Democracia y Demografía, Dubravka Suica, y la ministra belga de Asuntos Exteriores, Hadja Lahbib, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre.

Algunos eurodiputados de partidos extremistas, como el neerlandés Marcel De Graaf y el estonio Jaak Madison, ambos en el grupo Identidad y Democracia, se desmarcaron de las críticas a esas deportaciones, denunciaron que se hable de "secuestros" de niños y aseguraron que las autoridades rusas están "salvando" a esos menores, al ayudar a su "evacuación de una zona de guerra".

"Todas estas noticias sobre las deportaciones forzosas son propaganda. Rusia ha sacado a cientos de miles de niños de lugares que estaban siendo bombardeados", dijo De Graaf, que añadió que Rusia da a esos niños "una educación decente", ya que "no están sometidos a adoctrinamientos sobre personas transgénero, mutilaciones genitales, etcétera".

Después de las intervenciones de todos los eurodiputados que participaron en el debate, la comisaria europea criticó que se cuestione el delito que se está cometiendo contra los niños y calificó de "asquerosa" la difusión de propaganda prorrusa en la Eurocámara.

Suica aseguró que la UE "no se calla ante las deportaciones forzosas" y subrayó que "los culpables deben pagar".

En ese contexto, se refirió a las iniciativas en las que la UE participa para devolver a su país y a sus familias a los niños ucranianos, apoyando acciones iniciadas por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y otras llevadas a cabo por organizaciones internacionales.

El eurodiputado español Fernando López Aguilar dijo por su parte durante el debate que es un crimen de guerra el hecho de que Rusia esté privando de su identidad y sustrayendo de la cultura a la que pertenecen a miles de niños de Ucrania.

Añadió que el mensaje del Parlamento Europeo es "muy claro: puede que no sea mañana o pasado mañana pero los crímenes de guerra no prescriben y no va a parar hasta que los responsables sean llevados ante la justicia de la Corte Penal Internacional".

Muchos de los intervinientes recordaron que desde que comenzó la guerra en 2022, más de 20.000 niños han sido llevados sin su consentimiento o el de sus familias a Rusia y solo alrededor de 400 han sido devueltos hasta la fecha.

Por su parte, la ministra belga de Exteriores, subrayó el compromiso de los países de la UE contra los crímenes de guerra y habló de los esfuerzos que se están llevado a cabo a través de diferentes medios, en particular con la apertura de investigaciones por crímenes de guerra y aseguró que seguirán apoyando las iniciativas contra la impunidad de los responsables.