España y Jordania llaman a parar la guerra: Los palestinos tienen que "dejar de morir por bombas y hambre"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo jordano, Ayman Safadi, han defendido la necesidad de "parar la guerra" en la Franja de Gaza y de que se permita la entrada inmediata de ayuda humanitaria a este territorio para que los palestinos dejen de morir tanto por las bombas como por el hambre. Ambos están de acuerdo, ha dicho Albares en la rueda de prensa conjunta tras su reunión en Amán, en la "imperiosa necesidad de un alto el fuego que facilite la entrada sin condiciones de ayuda humanitaria y que permita que la población civil deje de morir por las bombas, pero que también deje de morir por el hambre". El ministro ha subrayado que desde que "empezó a correr el trágico contador de muertos inocentes" el 7 de octubre, ya son más de 30.000 los civiles palestinos muertos, incluidos más de 13.500 niños. "No son cifras, son personas de carne y hueso que convierten la situación en algo totalmente insoportable", ha incidido. "Tienen que parar. Tenemos que conseguir que paren", ha subrayado Albares. "Exigimos que callen las armas y que se atiendan los esfuerzos de mediación que respaldamos una gran parte de la comunidad internacional", ha añadido, reivindicando, al igual que el ministro jordano, la solución de dos Estados como la mejor vía para garantizar un futuro de paz en la región. "Hay que parar la guerra, esta agresión hay que pararla", se ha hecho eco Safadi, que se ha mostrado muy crítico con Israel pero también con la comunidad internacional. "El mundo no puede estar de brazos cruzados viendo como mueren niños y mujeres" en Gaza, ha reivindicado. LLAMAMIENTO A UN ALTO EL FUEGO En este sentido, los dos ministros han defendido la necesidad de un alto el fuego inmediato y la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones a la Franja. Aunque España respalda el envío por aire de ayuda a Gaza y ha suministrado paracaídas para ello, y también se dispone a apoyar el corredor marítimo que se va a abrir desde Chipre con la Franja, Albares ha dejado claro que lo realmente útil sería un alto el fuego. "Participaremos en todo lo que pueda aliviar esta situación pero lo que queremos es solución definitiva y eso es un alto el fuego y la entrada por vía terrestre de la ayuda humanitaria de forma incondicional", ha resumido, sin entrar en detalles sobre qué ayuda va a brindar España en este ámbito. Como ha venido haciendo desde que se produjo el ataque terrorista de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre, el ministro ha vuelto a condenarlo y a reclamar la "liberación incondicional y sin demora de los rehenes" pero también ha recordado al Gobierno israelí la necesidad de respetar el Derecho Internacional Humanitario. NADIE ESTÁ AL MARGEN DE LA JUSTICIA "Las normas del Derecho Internacional y las medidas dictadas recientemente por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) son de obligado cumplimiento para todas las partes", ha subrayado, recalcando que "nadie ni nada debe de estar por encima de la ley, ni al margen de la justicia". También Safadi ha afeado a Israel su "indiferencia" hacia el respeto a los Derechos Humanos y que considere que "está por encima de la ley". Además, ha lamentado el "doble rasero" que está mostrando la comunidad internacional y el que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya sido capaz de acordar una resolución que oblique a Israel a "parar la guerra". En este sentido, aunque sin mencionar a Estados Unidos que ha sido el país que ha impedido hasta ahora el consenso en el máximo órgano de la ONU, ha reclamado una resolución vinculante y que se deje de vender armas a Israel. "Hay que mandar ayuda humanitaria en lugar de armas", ha reivindicado, denunciando que Israel está usando el hambre como arma en este conflicto. "El mundo no puede permanecer callado", ha insistido Safadi, mientras los niños palestinos "pasan hambre y sed" y se están muriendo. El ministro jordano ha defendido la necesidad de trabajar para "obligar a Israel a abrir todos los pasos fronterizos" con la Franja de Gaza para garantizar que llegue suficiente ayuda a la población civil ante las "cifras inaceptables" de víctimas. ENCUENTRO CON ABDALÁ II Albares ha tenido palabras de elogio para la labor que está realizando Jordania en estas circunstancias y también para el apoyo que brinda a los palestinos, incluidos los más de dos millones de refugiados que alberga el país. La diplomacia jordania, ha dicho el ministro, "tiene una voz especialmente fuerte y especialmente autorizada y está desplegando una acción decidida". Además de su encuentro con su homólogo jordano, el ministro ha sido recibido en audiencia por el rey Abdalá II, como muestra de la buen estado de la relación bilateral y la sintonía que existe entre los dos países en la situación actual.