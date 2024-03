El XIII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo se centrará en la literatura queer mexicana

El Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos y MECA Mediterráneo Centro Artístico presentarán el XIII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo, centrado en la literatura queer mexicana, a partir este viernes, con un programa cultural y artístico que se prolongará hasta el jueves 21 de marzo. Según han explicado desde la organización del evento, el XIII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo se desarrollará en Granada y Almería, "perfilándose como un punto de trasmutación e intercambio cultural donde en estos últimos años se ha caracterizado como uno de los eventos anuales más destacados e importantes en el panorama literario". Una plataforma "común, de encuentro y convivencia", donde los diferentes movimientos literarios y artísticos actuales "comparten esfuerzos, con el compromiso de mostrar las últimas tendencias y expresiones artísticas del momento". Este año el tema central del Encuentro irá centrado en la Literatura Queer Mexicana. El encuentro contará con la participación de los artistas plásticos Fernando Barrionuevo (Almería), Miembro de la Academia de las Bellas Artes de Granada y Director de MECA Mediterráneo Centro Artístico, Modhir Ahmed (Bagdad, Irak), Premio de la Trienal Internacional de Grabado de Noruega y Premio de la Trienal Internacional de Grabado Kraków, Cracovia, Polonia, junto con la poeta Ingrid Bringas (Monterrey, México), Premio Internacional de Poesía Gilberto Owen Estrada, y el escritor Guillermo de Jorge (Santa Cruz de Tenerife, España), Premio Internacional TOP10 Líderes Innovadores Transformadores, por la Universidad Espíritu Santo, de Ecuador. El evento iniciará su programa con la celebración en K15 MECA Mediterráneo Centro Artístico, en Órgiva (Granada), donde los participantes intercambiarán durante tres días los diferentes procesos de creación, estableciendo sinergias compartidas y generando trabajos colaborativos. El Programa de Clausura se celebrará el jueves día 22 de marzo, a las 20,00 horas, en la sede de MECA Mediterráneo Centro Artístico en Almería, con el Aula de Arte y Literatura, que se desarrollará dentro del marco expositivo Correspondencias, del artista plástico Pedro Osakar, con la lectura de la escritora queer mexicana Ingrid Bringas (Monterrey, México), Premio Internacional de Poesía Gilberto Owen Estrada, una de las máximas exponentes de la literatura Queer mexicana. Así, Bringas presentará su último libro de poemas 'No haber nacido animal es una de mis secretas nostalgias', de la Editorial Laberinto Ediciones, junto con el colectivo Poetas del Sur, coordinado por el poeta Perfecto Herrera, y en el que participarán los escritores Diego Alonso Cánovas, Chelo Milán, Alonso de Molina, María Álvarez, Sara Harb, Libertad González y Carmen Baeza. En esta edición, MECA Mediterráneo Centro Artístico presentará el programa Dô, Encuentro de Arte y Poesía Contemporáneas, bajo la Dirección de Programas y Proyectos de Rosa Muñoz. Así, Muñoz ha asegurado que, "aunque hay numerosas teorías que se basan en que la creatividad artística tiene su origen en el propio artista de manera individual, si consideramos que el mismo no es un ser ajeno a su entorno, podemos afirmar que dicha creatividad emerge del compromiso del artista con su medio, de la realidad que le envuelve, de su introspección y de su audiencia". Por su parte, el comisario y director de MECA Mediterráneo Centro Artístico y Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, Fernando Barrionuevo, se ha erigido como un artista contemporáneo "que desafía las fronteras convencionales del arte a través de sus cautivadoras obras". "Su enfoque magistral en el color, en las siluetas inmersivas y en los engranajes sensuales de sus formas revela una profunda conexión con la naturaleza", han explicado. En cuanto al artista Modhir Ahmed, de Bagdad (Irak), ha vivido en Polonia y Suecia. Ahmed estudió en el Instituto de Bellas Artes de Bagdad (1974-1979) y recibió la Licenciatura en Artes Gráficas. A lo largo de su trayectoria profesional ha sido reconocido en multitud de ocasiones, destacando la concesión de primer premio de la Trienal Internacional de Grabado de Noruega y del 1º Premio de la Trienal Internacional de Grabado Kraków, Cracovia, Polonia. Por otro lado, la poeta, activista y cronista mexicana, Ingrid Bringas (Monterrey, México), es licenciada en Diseño Gráfico y Dirección de Empresa. La artista es uno de los máximos exponentes de la literatura Queer Latinoamericana, y ha publicado numerosos libros de poesía. "La poesía queer de Ingrid Bringas es el resultado del compromiso y la militancia con la vida y todos aquellos que la hacen posible", han apuntado. Desde el evento han explicado que la escritora "acepta su responsabilidad, como poeta, y escribe a manos llenas, a quemarropa, a bocajarro, porque ha sobrevivido a la tempestad y es conocedora que el entendimiento es una arma que hace al ser humano libre, porque puede decidir sobre sí mismo, sobre su futuro y sobre su presente, y sus poemas son el fiel reflejo de la lucha". Las obras que se van a producir en este encuentro se centrarán en "conceptos muy particulares", que a modo de método inductivo revelarán el todo del que se surgió la misma y en ese sentido, "el artista, como experimentador forense, no excluye el contexto", han asegurado desde la dirección del encuentro. El XIII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo posee como objetivo conformar una plataforma cultural y artística, donde las diferentes expresiones artísticas y literarias se convierten en "la guía fundamental de las actividades, facilitando la experiencia entre los diferentes movimientos artísticos actuales y que tendrán como lugar de encuentro MECA Mediterráneo Centro Artístico".