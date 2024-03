El MEIAC de Badajoz dedica una exposición al cómic centrada en la obra de Stéphane Levallois sobre el universo de Goya

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz, en colaboración con Afundación, la Obra Social Abanca, inaugura el próximo viernes, día 15, a las 10,00 horas, la muestra 'Goya Hellboy: una visión de la iconografía de monstruos de Stéphane Levallois', centrada en la obra del ilustrador francés y vinculada con el universo pictórico de Goya. La exposición, comisariada por Asier Mensuro, se podrá visitar hasta el próximo 2 de junio, y en ella se pone en relación la obra de Stéphane Levallois, uno de los lápices más afilados del panorama internacional, con los trazos que dos siglos antes hizo uno de los grandes maestros de la pintura de todos los tiempos, Francisco de Goya. En la muestra, el artista francés reflexiona sobre la iconografía fantástica creada por Goya, de las pinturas negras del Museo Nacional del Prado, a los aquelarres y brujas de los óleos del Museo Lázaro Galdiano, incorporando a ésta un monstruo contemporáneo. Se trata de Hellboy, el personaje creado por Mike Mignola. Levallois se acerca así al grafismo goyesco en un total de 72 obras y un vídeo en el que se enfrenta cara a cara a la obra del genial sordo aragonés. La exposición se completa con dos ilustraciones de Mignola: la portada de la saga de 'Hellboy in the chapel of Moloch' y una ilustración de dicho personaje que homenajea el lienzo 'Átropos o Las Parcas', de Goya. El gran creador de monstruos del cine de Hollywood del siglo XXI, reflexiona sobre el universo fantástico y monstruoso de Goya, utilizando a uno de los monstruos más populares del cine y el cómic del siglo XXI, Hellboy, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura. Producida por Afundación, la Obra Social de Abanca, esta muestra posiciona al MEIAC en la corta lista de museos españoles que han programado exposiciones sobre cómic e ilustración, habiendo producido con anterioridad en 2023 y con notable éxito la exposición 'Fermín Solís: dibujos, viñetas, tebeos' y acogido otras como 'Dibujantas' o 'El arte en el cómic'. LEVALLOIS EN ACCIÓN Durante la inauguración de la exposición, que tendrá lugar el próximo viernes en el MEIAC de Badajoz, Stéphane Levallois realizará una pieza extra en directo ante el público asistente, una versión de 'El agarrotado', grabado de Goya procedente de los fondos del Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA) que pasará a formar parte de la muestra. Levallois colabora habitualmente con algunos de los mejores cineastas de la actualidad, como Ridley Scott o Bryan Singer, y está detrás de muchos de los grandes éxitos cinematográficos de la actualidad. De su labor como 'concept artist' han nacido personajes para películas icónicas, como las de las sagas 'Alien', 'Harry Potter', 'Jurassic Park', 'Piratas del Caribe', 'Las crónicas de Narnia', 'King Kong' y 'La isla de la calavera', 'Los guardianes de la galaxia' o los 'X-men'. Además de su contribución al cine, ha dejado su impronta en videoclips y publicidad para agencias líderes. En el ámbito del cómic, sobresalen sus trabajos como 'Los desaparecidos de Orsay', por encargo del Museo de Orsay, así como el aclamado 'Leonard2Vinci', encargado por el Museo del Louvre. ASIER MENSURO Asimismo, Mensuro es profesor del máster de Educación y Cómic de la Universidad de Valencia. Ha comisariado más de 200 exposiciones, entre ellas, un importante número de muestras de cómic, entre las que destacan 'El arte del cómic', 'Homenaje a Roland Topor', 'Picasso, protagonista en el cómic español contemporáneo', 'Superpoderes', 'Sacrificio y ascensión', '15 años de cómics de David Rubín', 'Homenaje a Luis Gasca' y 'Homenaje a Calpurnio', ambas co-comisariadas junto a Álvaro Pons, entre otras. Además, escribe habitualmente de tebeos en diversos medios de comunicación como ABC, Descubrir el Arte, Muy Interesante, Muy Historia, y es autor de diversas monografías como 'La pintura en el cómic', en la que firma como coautor junto a Luis Gasca.