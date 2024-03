El líder de Nueva Esperanza acusa a su antiguo aliado Gantz de bloquear su puesto en el gabinete de guerra

El presidente del partido opositor Nueva Esperanza, Gideon Saar, ha acusado este miércoles a su antiguo aliado Benny Gantz, líder de la coalición Unión Nacional, de oponerse a su inclusión en el gabinete de guerra de Israel, impulsado tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de comienzos de octubre. Saar anunció el martes durante una rueda de prensa en la ciudad de Tel Aviv la ruptura con la coalición por diferencias con "los representantes de Unión Nacional en el gabinete de guerra", y argumentó que estos no expresaban en el órgano "la voz, las posiciones y el énfasis" que él sí defendería. Ahora, el dirigente opositor ha cargado directamente contra Gantz por su negativa a que pudiera ocupar un puesto en el gabinete de guerra por motivos personales y "no por razones de bien del país". Según Saar, su antiguo aliado "está equivocado" pues basa su estrategia en "lo que funciona no se debe arreglar". "Gran parte de la población siente y sabe que hay mucho que corregir en la forma en que el limitado gabinete gestiona la guerra. Un público muy amplio ve que desde entonces las medidas tomadas no se corresponden con los objetivos de la guerra", ha reprochado Saar en su perfil oficial de la red social X, antes Twitter. Saar ha lamentado que se haya reducido la presión militar en la Franja de Gaza y se haya frenado la destrucción de Hamás, pues considera que antes de llegar a este punto se debería haber llevado la operación en la ciudad de Rafá, en el sur del enclave, y en los "campos centrales" de Gaza. "La destrucción de las fuerzas gobernantes de Hamás tampoco avanza como se esperaba de acuerdo con un plan organizado. Esto permite a Hamás restaurar su poder, incluso en el norte de la Franja de Gaza. La toma de control de la ayuda humanitaria a la población por parte de Hamás socava el objetivo de derrocar su gobierno", ha añadido. Es por esto que el dirigente opositor ha incidido en la necesidad de "un cambio significativo de pensamiento" y repensar la estrategia para "lograr los objetivos de la guerra y la victoria". "Tengo la intención de luchar para que se produzca ese cambio. No se trata de política, sino de la manera de decidir la guerra", ha zanjado. Saar, quien el martes anunció que su partido se convertirá en una facción independiente, le disputó el liderazgo del Likud en 2019 a su actual líder y primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien acusó de hacer "concesiones" a la Autoridad Palestina durante la campaña electoral, en alusión a la solución de dos Estados. Tras perder, anunció que abandonaba el Likud y formó el partido Nueva Esperanza, que acordó una coalición con el partido de Gantz, Azul y Blanco, en julio de 2022. Saar se desempeñó como ministro de Justicia en junio de 2021 bajo el mandato del ex primer ministro Naftali Bennett. Saar afirmó en octubre de 2024 que la Franja de Gaza debería "ser más pequeña cuando termine la guerra" pues "quien empieza una guerra contra Israel debe perder territorio". Hamás lanzó una serie de ataques contra territorio israelí a comienzos de octubre, dejando un balance de casi 1.200 muertos y 240 rehenes. El Ejército de Israel respondió con una cruenta campaña militar centrada en principio en las estructuras de Hamás en el norte de la Franja de Gaza, pero que ya hace semanas se extendió hacia el sur. Las autoridades gazatíes, controladas por la milicia palestina, denuncian ya la muerte de más de 31.000 personas.