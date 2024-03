El abogado de Antonio Tejado adelanta las claves de su declaración ante el juez

Centrado en preparar al detalle su declaración ante el juez de este viernes 15 de marzo, Antonio Tejado se ha reunido este martes por la tarde con su abogado durante varias horas en la cárcel de Sevilla 1, en la que está en prisión provisional desde hace un mes por ser el presunto autor intelectual del violento atraco a la casa de su tía María del Monte el pasado agosto. Reconociendo que se trata de una declaración "muy importante" -clave para intentar conseguir la libertad de su cliente- y confirmando que el ex de Rosario Mohedano es "consciente" de que podría ser su gran oportunidad para demostrar que no tiene ningún tipo de vinculación con la organización criminal que robó, maniató y amenazó de muerte a la folclórica y a Inmaculada Casal, su abogado llegaba a la prisión sin querer revelar ningún detalle de su estrategia legal: "Voy a hablar con él sobre algunos aspectos, ahora veré cómo se encuentra". Una reunión tras la que Fernando Velo abandonaba la prisión satisfecho y adelantando cuál será la clave de la declaración de Antonio: "Él va a dar su versión de los hechos, va a explicar cuál es su punto de vista, su versión y va a defender su inocencia, desvinculándose con este grupo ni con ningún otro grupo criminal. Él mantiene su inocencia". "Esperemos que vaya bien la cosa. Hemos hablado largo y tendido y Antonio está bien, está tranquilo" ha asegurado, confirmando que el sevillano está deseando que llegue el viernes para poder explicarse ante el juez. Un testimonio sobre el que su abogado ha evitado entrar en detalles, afirmando que aunque no sabe qué dirá el sobrino de María del Monte en el juzgado "porque eso dependerá de él", "si lo supiese no lo diría". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!