EEUU denuncia un ataque de los hutíes contra un destructor estadounidense en el mar Rojo

El Ejército de Estados Unidos ha denunciado un ataque de los rebeldes yemeníes hutíes contra el destructor estadounidense 'USS Laboon', sin que se hayan registrado daños, mientras transitaba por el mar Rojo, donde los insurgentes atacan embarcaciones que consideran relacionadas con Israel, Estados Unidos o Reino Unido. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha detallado que los hutíes lanzaron un misil balístico de corto alcance entre las 2.00 y las 4.30 horas (hora local), si bien este no impactó en el buque y no provocó heridos ni daños. Además, ha informado de que las fuerzas estadounidenses en la región y un buque de la coalición internacional "atacaron y destruyeron con éxito dos sistemas aéreos no tripulados lanzados desde una zona de Yemen controlada por los hutíes". Horas antes, las Fuerzas Armadas italianas habían indicado que el destructor 'Caio Duilio' derribó los drones. "Decidimos que estas armas representaban una amenaza inminente para los buques mercantes y de la Armada estadounidense. Estas medidas se adoptan para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras", reza un comunicado del Ejército de Estados Unidos. El día anterior, los hutíes dispararon dos misiles balísticos antibuque contra el barco 'Pinocchio', con bandera de Liberia y propiedad de Singapur, alegando que es de propiedad estadounidense, algo desmentido por Washington. Los hutíes, apoyados por Irán y que controlan tanto la capital yemení, Saná, como otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva sobre la Franja de Gaza, al tiempo que han amenazado con atacar buques estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos contra Yemen.