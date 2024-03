Biden logra los delegados suficientes para convertirse en el candidato demócrata a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha logrado este martes los delegados suficientes para convertirse en el candidato demócrata para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre tras su victoria en los estados de Georgia y Mississippi en unas elecciones primarias en las que no ha tenido rival desde su inicio, arrasando prácticamente en todas las votaciones. Biden ha alcanzado ya la cifra de 1.968 delegados de los 3.934 en juego, por lo que matemáticamente ya es el candidato del Partido Demócrata, si bien su nominación se hará oficial durante la Convención Nacional, que se celebrará en Chicago el próximo mes de agosto. "Me siento honrado de que la amplia coalición de votantes que representan la rica diversidad del Partido Demócrata en todo el país hayan depositado su fe en mí una vez más para liderar nuestro partido, y nuestro país, en un momento en el que la amenaza que supone (el expresidente Donald) Trump es mayor que nunca", ha asegurado Biden, según la cadena de televisión estadounidense CNN. Asimismo, ha advertido de que la "libertad y la democracia" se encuentran en un riesgo no visto desde "la Guerra Civil" estadounidense (1861-1865). "Los votantes tienen ahora que tomar una decisión sobre el futuro de este país. ¿Vamos a levantarnos y defender nuestra democracia o dejar que otros la derriben?", ha añadido.